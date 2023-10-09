GALATASARAY HABERİ: İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! Yönetimin kararı...

Ligde Antalyaspor'u da devirerek seriyi 7 maça çıkaran ve Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden Galatasaray'da "başarı" herkese yansımaya başladı.
Ligde Antalyaspor'u da devirerek seriyi 7 maça çıkaran ve Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden Galatasaray'da "başarı" herkese yansımaya başladı.
Deplasmanda Manchester United'ı 3-2 deviren sarı-kırmızılılar, tarihi bir başarı elde etti.
Devler sahnesinde A Grubu'nda yer alan Cimbom, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Bayern Münih ile üst üste 2 maça çıkacak olan Aslan, gruptan çıkabilmenin hesaplarını yapıyor.
Yerli ve yabancı Aslanları canlı izletmek için Avrupa'nın beş büyük liginden kulüpler B. Münih maçına temsilci göndermeye hazırlanırken Okan Buruk da bu yükselişten nasibini aldı.
MOURINHO'NUN YERİNE OKAN BURUK!
Türkiye'nin haberine göre; Okan Buruk'un adı Jose Mourinho'nun koltuğunun sallandığı Roma ile anılmaya başlandı.
AVRUPA HAYALİ VAR
Kariyer planlamasında Avrupa'da da kulüp çalıştırmak olan Okan Buruk'un ismi Roma'da AS Roma'da Hansi Flick, Xabi Alonso ve Arne Slot ile birlikte yazılıyor.
Buruk'un Başakşehir ve Galatasaray şampiyonlukları ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına vurgu yapılıyor.
Dursun Özbek yönetiminin Buruk'u göndermek gibi bir düşüncesi yok.
Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk da başkan Dursun Özbek'e "Siz ne derseniz o olur" cevabını vermişti.