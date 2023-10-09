Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! Yönetimin kararı...

GALATASARAY HABERİ: İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! Yönetimin kararı...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın başında iyi bir grafik yakalamış durumda. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, yeni sezonda da bu performansını devam ettiriyor. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste aldığı galibiyetlerle yoluna devam eden Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, bu başarının en büyük pay sahiplerinden biri konumunda. Oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla Avrupa'nın dikkatini çeken deneyimli hoca, İtalya Serie A devinin ilgisini çekti. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 12:06
GALATASARAY HABERİ: İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! Yönetimin kararı...

Ligde Antalyaspor'u da devirerek seriyi 7 maça çıkaran ve Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden Galatasaray'da "başarı" herkese yansımaya başladı.

GALATASARAY HABERİ: İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! Yönetimin kararı...

Deplasmanda Manchester United'ı 3-2 deviren sarı-kırmızılılar, tarihi bir başarı elde etti.

GALATASARAY HABERİ: İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! Yönetimin kararı...

Devler sahnesinde A Grubu'nda yer alan Cimbom, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERİ: İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! Yönetimin kararı...

Bayern Münih ile üst üste 2 maça çıkacak olan Aslan, gruptan çıkabilmenin hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY HABERİ: İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! Yönetimin kararı...

Yerli ve yabancı Aslanları canlı izletmek için Avrupa'nın beş büyük liginden kulüpler B. Münih maçına temsilci göndermeye hazırlanırken Okan Buruk da bu yükselişten nasibini aldı.

GALATASARAY HABERİ: İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! Yönetimin kararı...

MOURINHO'NUN YERİNE OKAN BURUK!
Türkiye'nin haberine göre; Okan Buruk'un adı Jose Mourinho'nun koltuğunun sallandığı Roma ile anılmaya başlandı.

GALATASARAY HABERİ: İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! Yönetimin kararı...

AVRUPA HAYALİ VAR
Kariyer planlamasında Avrupa'da da kulüp çalıştırmak olan Okan Buruk'un ismi Roma'da AS Roma'da Hansi Flick, Xabi Alonso ve Arne Slot ile birlikte yazılıyor.

GALATASARAY HABERİ: İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! Yönetimin kararı...

Buruk'un Başakşehir ve Galatasaray şampiyonlukları ile bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına vurgu yapılıyor.

GALATASARAY HABERİ: İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! Yönetimin kararı...

Dursun Özbek yönetiminin Buruk'u göndermek gibi bir düşüncesi yok.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da flaş gelişme! Okan Buruk...
F.Bahçe'den 6 numara bombası!
SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ - Sultangazi'de sular ne zaman gelecek?
ÖSYM ALES çıkmış sorular ve çözümleri PDF
SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ - Sancaktepe'de sular ne zaman gelecek?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 12:14
Fenerbahçe Süper Lig tarihine geçti! Fenerbahçe Süper Lig tarihine geçti! 12:14
Türkiye ve İtalya EURO 2032'ye ev sahibi oluyor Türkiye ve İtalya EURO 2032'ye ev sahibi oluyor 11:13
Ferhat Akbaş'tan sezon öncesi iddialı sözler! Ferhat Akbaş'tan sezon öncesi iddialı sözler! 12:01
Riera'nın yeni takımı netleşiyor! Riera'nın yeni takımı netleşiyor! 12:05
İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! İtalyan devinden Okan Buruk'a kanca! 12:06
Daha Eski
Szymanski'ye dev talip! K.Paşa maçında izlediler Szymanski'ye dev talip! K.Paşa maçında izlediler 10:07
Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı saat kaçta? Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı saat kaçta? 10:08
Bursaspor - Gölcükspor maçı saat kaçta? Bursaspor - Gölcükspor maçı saat kaçta? 10:10
F.Bahçe'den 6 numara bombası! F.Bahçe'den 6 numara bombası! 10:38
Göztepe yükselişe geçti! 3 maçlık seri Göztepe yükselişe geçti! 3 maçlık seri 10:39
G.Saray'da flaş gelişme! Okan Buruk... G.Saray'da flaş gelişme! Okan Buruk... 10:42