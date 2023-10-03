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Galatasaray'da Mauro Icardi:Hedefimiz gruptan çıkmak

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın ardından Mauro Icardi galibiyeti değerlendirdi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 00:55
Galatasaray'da Mauro Icardi:Hedefimiz gruptan çıkmak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli santrforun o sözleri:

Öncelikle kendime çok kızdım penaltıdan sonra ama sonrasında takımın gösterdiği oyundan, golden ve galibiyetten çok mutluyum. Gruplarda Galatasaray formasıyla ilk golüm o yüzden çok mutluyum.

Mutluyuz şu andaki durumdan. Ama sadece 2 maç oynadığımızı unutmamalıyız. Bunun farkında olalım. 4 maç daha var. Zor maçlar var. Hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak için bu şekilde devam etmek ve bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor.

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