Galatasaray'da Mauro Icardi:Hedefimiz gruptan çıkmak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli santrforun o sözleri:

Öncelikle kendime çok kızdım penaltıdan sonra ama sonrasında takımın gösterdiği oyundan, golden ve galibiyetten çok mutluyum. Gruplarda Galatasaray formasıyla ilk golüm o yüzden çok mutluyum.

Mutluyuz şu andaki durumdan. Ama sadece 2 maç oynadığımızı unutmamalıyız. Bunun farkında olalım. 4 maç daha var. Zor maçlar var. Hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptan çıkmak için bu şekilde devam etmek ve bunun bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor.