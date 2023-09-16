GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur'dan Ziyech açıklaması! PSG'ye transferi...

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Eylül Ayı Olağan Toplantısı düzenlendi. Başkan Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.

ERDEN TİMUR'UN AÇIKLAMALARI

Dün malum transferin son günüydü. Kadromuzun yaş ortalaması 25.9 şu anda. En yaşlı transferlerimiz Günay Güvenç ve Cedric Bakambu, 32 yaşındalar.

Transfer limitimiz sınırlı olduğu için serbest oyuncu almamız gerekiyordu. Serbest oyuncu yaz antrenmanı yapmaz, takımından ayrılmıştır. Dolayısıyla geç adapte olur.

"ZIYECH PSG'YE GİDECEKTİ"

Hakim Ziyech, kış transfer döneminde PSG'ye gidiyordu. Evrak yetişmediği için 6 ay önce PSG'ye gidemeyen bir oyuncudur. Ziyech kiralık ama bedelsiz kiralamalı ve bedelsiz opsiyonlu bir anlaşma bu. Sezon sonunda biz istersek hiçbir ücret ödemeden bonservisini almış olacağız.

Bu sezon transfer ettiğimiz oyuncuların değeri 150 milyon euro civarında ve sadece Angelino ile Ndombele'yi kiralık olarak aldık. Onların da opsiyonları bizde.

"TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ KADRO"

Bu sezon transfer ettiğimiz oyuncuların değeri 150 milyon euro civarında ve sadece Angelino ile Ndombele'yi kiralık olarak aldık. Onların da opsiyonları bizde. Türk futbol tarihinde ilk defa böyle bir kadro kuruldu. 13 tane Drogba, Sneijder, Melo ayarında oyuncumuz var.

Rakiplerimizin bizi eleştirmeye çalışmasının sebebi çok daha az harcamayla çok daha yüksek değerli oyuncular almamız.

"YAKLAŞIK 50 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK"

Öte yandan G.Saray'da Erden Timur, Eylül Ayı Olağan Divan Kurulu'nda 2023-24 sezonunda oyunculara 49.1 milyon Euro (yaklaşık 1.4 milyar TL) net ücret ödeneceğini açıkladı.

DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ

"REKOR SEVİYELER..."

Kulüplerin yaşaması için gelirlerini arttırmaya ihtiyacı var. Galatasaray tarihinde rekor seviyede sponsorluklara imza attık. Onun için gelirimiz 200 küsur milyon Euro'nun üzerine çıkıyor. Bu sponsorluk arama çalışmalarımız bitmiş değil.

"170 MİLYON DOLAR'LIK GELİR"

Önümüzdeki haftaya geldiğimiz zaman Florya arsasının satın alınan 1 milyar 85 milyonluk bedeli tamamen ödenmiş olacak. Galatasaray'ın Riva projesinin, bugüne kadar yaklaşık 170 milyon dolar'lık bir getirisi var.

"HAYIRDA DA YARIŞMALIYIZ"

Diğer kurumların da bizim gibi bu hassasiyeti kaybetmemesi önemli. Yeşil sahada olduğu gibi hayırda da yarışmalıyız. Galatasaray gereğini yapmıştır.