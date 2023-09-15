SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

Transfer tahtasının kapanması saatler kala Galatasaray'da hareketlilik başladı.
Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Cimbom, kadrosunu yıldızlarla güçlendirdi.
Transfer tahtasının kapanması saatler kala Galatasaray'da hareketlilik başladı.
Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Cimbom, kadrosunu yıldızlarla güçlendirdi.
Yabancı oyuncu kontenjanı dolu olan Cimbom'da ayrılıkların yaşanması bekleniyor.
Dubois ve Luyindama'ya gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basını geçtiğimiz sezondaki şampiyonluğun önemli mimarlarından olan Sacha Boey için transfer gelişmesini duyurdu.
Sağ bek transferini ocak ayına bırakan Juventus, Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'e teklif sunacak.
Haberde, İtalyanların Sacha Boey için 20 milyon euroyu gözden çıkaracağı aktarıldı.
Sacha Boey, Galatasaray formasıyla 61 maçta görev aldı.
Fransız sağ bek 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen Sacha Boey, transfer hayalinin Premier Lig olduğunu açıklamıştı.
Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen tecrübeli teknik Fransız savunmacının takımda kalmasını ve kadro planlamasını korumak istiyor.
Öte yandan Galatasaray yönetimi Sacha Boey ile yeni kontrat görüşmelerine devam ediyor.
Sarı kırmızılı kurmaylar, savunma oyuncusunun serbest kalma maddesini 25 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor.
Yıldız ismin Sarı-Kırmızılı takım ile olan kontratı 2025 yılına kadar devam ediyor.
SACHA BOEY KİMDİR?
Galatasaray takımında Defans mevkinde forma giyen Sacha Boey, 13 Eylül 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir.
178 cm boyunda ve 70 kilo olan Sacha Boey, Sağ ayağını kullanmaktadır.