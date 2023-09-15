Haberler Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

Yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferin son gününe girilmesiyle birlikte harekete geçen yönetim gelecek oyuncularla ilgili çalışmalarını yürütürken yıldız isimlere flaş teklifler almaya devam ediyor. Bu kez Juventus o isim için harekete geçti. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 11:11
ENES CEVAHİRCİ
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

Transfer tahtasının kapanması saatler kala Galatasaray'da hareketlilik başladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Cimbom, kadrosunu yıldızlarla güçlendirdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

Ziyech, Zaha, Ndombele gibi önemli isimleri transfer eden Cimbom'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

Yabancı oyuncu kontenjanı dolu olan Cimbom'da ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

Dubois ve Luyindama'ya gelen teklifleri değerlendiren Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

İtalyan basını geçtiğimiz sezondaki şampiyonluğun önemli mimarlarından olan Sacha Boey için transfer gelişmesini duyurdu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

Fransız sağ bek 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerin başında gelen Sacha Boey, transfer hayalinin Premier Lig olduğunu açıklamıştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen tecrübeli teknik Fransız savunmacının takımda kalmasını ve kadro planlamasını korumak istiyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

Öte yandan Galatasaray yönetimi Sacha Boey ile yeni kontrat görüşmelerine devam ediyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

Sarı kırmızılı kurmaylar, savunma oyuncusunun serbest kalma maddesini 25 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

Yıldız ismin Sarı-Kırmızılı takım ile olan kontratı 2025 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

SACHA BOEY KİMDİR?

Galatasaray takımında Defans mevkinde forma giyen Sacha Boey, 13 Eylül 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı dünya devine gidiyor! İşte ayrılık tarihi

178 cm boyunda ve 70 kilo olan Sacha Boey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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