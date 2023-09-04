Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Lazio forması giyen Matias Vecino ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra Uruguaylı futbolcunun transferinden vazgeçmişti. Orta saha bölgesine mutlaka takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri de Juventus forması giyen Paul Pogba'ydı... Adı sık sık Galatasaray ile anılan Fransız yıldızdan şok bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 13:20 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 13:21
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Galatasaray'da orta saha transferi için görüşmeler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Sarı kırmızılılar UEFA'ya verilecek liste öncesi elini çabuk tutmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Cimbom kadrosuna katmak istediği futbolcular için temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Yönetim Avrupa'da birçok ülkeye transfer üssü kurmuş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Son olarak Matias Vecino ile anlaştığı ifade edilen Aslan, taraftarın tepkisinin ardından bu transferden vazgeçmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Galatasaray'ın orta saha bölgesi için bir diğer adayı ise Juventus forması giyen Paul Pogba'ydı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Sarı kırmızılıların, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle son dönemde kariyeri düşüşe geçen Fransız yıldız için devrede olduğu belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Ancak 30 yaşındaki yıldızla ilgili şok bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

İşte ayrıntılar....

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

POGBA YİNE SAKATLANDI!

Calciomercato'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Pogba, Juventus'un Empoli ile oynadığı mücadelede sakatlandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Oyuna 62. dakikada dahil olan tecrübeli oyuncunun, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahayı doktorla birlikte terk ettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Pogba'nın uyluk bölgesinde ağrı hissettiği ve durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Bu sezon 2 maça çıkan Pogba, geçen yıl ise yalnızca 10 karşılaşmada görev almıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Yıldız oyuncu bu mücadelelerde 1 asistle oynadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Pogba'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'da Kerem-İcardi iş birliği!
G.Saray'dan Devler Ligi harekatı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
TARIM KREDİ'DE OKUL FIRSATI | Yüzde 50'ye varan indirimler sizi bekliyor!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da şok gelişme! Paul Pogba... G.Saray'da şok gelişme! Paul Pogba... 13:19
Filenin Sultanları yurda döndü Filenin Sultanları yurda döndü 12:59
F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! İşte o isimler 12:51
Galatasaray'da Kerem-İcardi iş birliği! Galatasaray'da Kerem-İcardi iş birliği! 12:48
F.Bahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam F.Bahçe'den Musrati için dev teklif! İşte o rakam 12:45
Daniele Santarelli: Türk halkı için mücadele ettik! Daniele Santarelli: Türk halkı için mücadele ettik! 12:07
Daha Eski
TÜRKİYE - ERMENİSTAN milli maçı ne zaman? TÜRKİYE - ERMENİSTAN milli maçı ne zaman? 11:48
B. Münih'ten G.Saray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor B. Münih'ten G.Saray'a beklenmedik transfer! İmzalar atılıyor 11:29
Fırtına eski yıldızını sağlık kontrolünden geçirdi! Fırtına eski yıldızını sağlık kontrolünden geçirdi! 11:27
Türkiye-Portekiz voleybol maçı canlı Türkiye-Portekiz voleybol maçı canlı 11:20
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı sesleri! Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı sesleri! 11:08
Transferde Dzeko sürprizi! Ocak ayında... Transferde Dzeko sürprizi! Ocak ayında... 11:04