TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da şok gelişme! Paul Pogba...

Galatasaray'da orta saha transferi için görüşmeler devam ediyor.
Sarı kırmızılılar UEFA'ya verilecek liste öncesi elini çabuk tutmak istiyor.
Cimbom kadrosuna katmak istediği futbolcular için temaslarını sıklaştırdı.
Galatasaray'da orta saha transferi için görüşmeler devam ediyor.
Sarı kırmızılılar UEFA'ya verilecek liste öncesi elini çabuk tutmak istiyor.
Cimbom kadrosuna katmak istediği futbolcular için temaslarını sıklaştırdı.
Yönetim Avrupa'da birçok ülkeye transfer üssü kurmuş durumda.
Son olarak Matias Vecino ile anlaştığı ifade edilen Aslan, taraftarın tepkisinin ardından bu transferden vazgeçmişti.
Galatasaray'ın orta saha bölgesi için bir diğer adayı ise Juventus forması giyen Paul Pogba'ydı.
Sarı kırmızılıların, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle son dönemde kariyeri düşüşe geçen Fransız yıldız için devrede olduğu belirtilmişti.
Ancak 30 yaşındaki yıldızla ilgili şok bir haber geldi.
İşte ayrıntılar....
POGBA YİNE SAKATLANDI!
Calciomercato'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Pogba, Juventus'un Empoli ile oynadığı mücadelede sakatlandı.
Oyuna 62. dakikada dahil olan tecrübeli oyuncunun, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahayı doktorla birlikte terk ettiği ifade edildi.
Pogba'nın uyluk bölgesinde ağrı hissettiği ve durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı aktarıldı.
Bu sezon 2 maça çıkan Pogba, geçen yıl ise yalnızca 10 karşılaşmada görev almıştı.
Yıldız oyuncu bu mücadelelerde 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Pogba'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
Pogba kariyerinde Manchester United forması da giymişti.