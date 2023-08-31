GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşılaştı.
Cimbom rakibini 3-2 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederek Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda gruplara kalmayı başardı.
Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de yoluna doludizgin ilerlemek isteyen Galatasaray, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino ve Tete gibi tanınmış birçok yıldızı renklerine bağladı.
Aslan ayrıca teknik heyetin kadroda düşünmediği bazı isimlerle de yollarını ayırdı.
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen iki isim Sacha Boey ve Victor Nelsson olmuştu.
Geçtiğimiz sezon gösterdikleri başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarında giren ikiliye birçok kulüp talip olmuştu.
Galatasaray'da yaz transfer döneminde önemli Avrupa ekipleriyle adı geçen Sacha Boey ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
24 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Akşam'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar Fransız futbolcu için yaz döneminde 24 milyon Euro'luk bir transfer teklifi aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDENİYLE İZİN ÇIKMADI
Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncu için gelen bu teklifi geri çevirdi.
Sacha Boey'un Şampiyonlar Ligi vitriniyle değerinin artacağını düşünen Galatasaray yönetimi, bu nedenle 24 milyon Euro'yu reddetti.
Sacha Boey'un adı transfer döneminde; Arsenal, Milan, Brighton, Burnley, Juventus ve Bournemouth gibi ekiplerle geçmişti.
Boey geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı.
Fransız sağ bek, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Sacha Boey bu sezon ise 8 maçta süre alırken, skor katkısı üretemedi.
22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Sacha Boey'in güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro.