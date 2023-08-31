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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından biri de Sacha Boey olmuştu. Gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Fransız futbolcu, Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti. Adı Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Milan ve birçok kulüple daha anılan Boey'e yapılan dev teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 15:30
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da yüzler gülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşılaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

Cimbom rakibini 3-2 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederek Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda gruplara kalmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen iki isim Sacha Boey ve Victor Nelsson olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

Geçtiğimiz sezon gösterdikleri başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarında giren ikiliye birçok kulüp talip olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

Galatasaray'da yaz transfer döneminde önemli Avrupa ekipleriyle adı geçen Sacha Boey ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

24 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Akşam'ın haberine göre; sarı-kırmızılılar Fransız futbolcu için yaz döneminde 24 milyon Euro'luk bir transfer teklifi aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDENİYLE İZİN ÇIKMADI

Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncu için gelen bu teklifi geri çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

Sacha Boey'un Şampiyonlar Ligi vitriniyle değerinin artacağını düşünen Galatasaray yönetimi, bu nedenle 24 milyon Euro'yu reddetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

Sacha Boey'un adı transfer döneminde; Arsenal, Milan, Brighton, Burnley, Juventus ve Bournemouth gibi ekiplerle geçmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

Boey geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Sacha Boey'e rekor teklif! O rakam dudak uçuklattı

Fransız sağ bek, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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