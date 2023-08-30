Haberler Galatasaray SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

Son dakika GS transfer haberleri... Beşiktaş ve Galatasaray'ın resmi olarak istediği Sergio Ramos cephesinde son dakika gelişmesi... Beklenen oldu ve İspanyol yıldızın transferine dair bilgi geldi. İşte ayrıntılar...

TARIK DEMİR Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:05
Tarık DEMİR
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

1 Temmuz 2023 itibarıyla Paris Saint Germain'den ayrılan Sergio Ramos, bir anda transferin gözdesi olmuştu...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

Avrupa devlerinin yanı sıra Arabistan takımlarının da transfere ayrıdığı astronomik bütçeler oyuncunun seçeneklerini arttırdı. Ancak...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

İspanyol yıldızın Arabistan kulüplerine gitmek istemediği kaydedilirken Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray da bu yarışa dahil oldu.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 29 Ağustos tarihli basın toplantısında oyuncu ile ilgili son kararlarını açıklamıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

Buna göre; Ramos artık Beşiktaş'ın listesinde değil! Çebi, oyuncunun 2 yıllık maliyetinin tam 50 milyon euro olduğunu açıkladı ve ekledi...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

"Bunu karşılamak mümkün değil, bütçeler belli" sözleriyle de şartlar dahilinde bu yarıştan çekildiklerini resmen duyurmuştu.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

'Rüya kadro' anlayışı ile Devler Ligi arenasında kulüp tarihinin de rekorlarını egale ederek yoluna devam eden Galatasaray ise Ramos ile ilgili resmi bir şey açıklamadı şayet İspanya'dan bir son dakika gelişmesi paylaşıldı...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

Peki, Ramos cephesinde yaşanan gelişme nedir? Transfer bombası Galatasaray için patlayacak mı? İşte sarı kırmızılı taraftarları 'yerinden oynatacak' o haber...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

Uluslararası kapsamda en güvenilen medya kaynaklarından biri olan Marca; Sergio Ramos'un Galatasaray'a transferine dair şu haberi paylaştı:

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

"İspanyol oyuncu, Avrupa'da rekabet gücü yüksek, iyi bir maaş veren, tutkulu bir kulüpte oynamak istiyordu. Ligindeki son şampiyon Galatasaray da bu kriterleri kısmen karşılıyordu."

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

DEVLER LİGİ İLE İŞ TAMAM!

İspanyol mecrasının bu haberinde; oyuncu için en kritik etkenlerden birinin de Devler Ligi'nde oynamak istemesi ve Galatasaray'ın Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması ile bu şartı da karşılayarak Ramos'un transferini an meselesi olarak belirtti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

RAMOS İSTANBUL'A DOĞRU...

Resmi imzalar atılmadan kazanan bir kesinlik yok ancak Ramos'un kısa bir süre içinde Galatasaray için İstanbul'a geleceği kaydediliyor.

DİĞER
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DAKİKA 2023 || Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde! Güncel UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, ülke puanı kaç?
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti: Hedef Türkiye Yüzyılı!
Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı!
Süper Lig kulüplerinin Koray Günter yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın yeni yıldızı Juventus'tan geliyor!
G.Saray maçının ardından flaş sözler!
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 31 AĞUSTOS | Aldın Aldın'da bu hafta okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri!
30 AĞUSTOS İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU
30 Ağustos 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin Twente maçı kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Twente maçı kafilesi açıklandı! 11:40
Süper Lig kulüplerinin Koray Günter yarışı! Süper Lig kulüplerinin Koray Günter yarışı! 11:37
Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı! Ancelotti'den flaş Arda Güler kararı! 11:37
AEK - Antwerp maçı saat kaçta? AEK - Antwerp maçı saat kaçta? 11:10
PSV - Rangers maçı saat kaçta? PSV - Rangers maçı saat kaçta? 11:00
Kopenhag - Rakow maçı saat kaçta? Kopenhag - Rakow maçı saat kaçta? 10:57
Daha Eski
Spor camiasından Zafer Bayramı mesajları Spor camiasından Zafer Bayramı mesajları 10:31
İngiliz devinden Ferdi bombası! İngiliz devinden Ferdi bombası! 10:23
G.Saray'ın yeni yıldızı Juventus'tan geliyor! G.Saray'ın yeni yıldızı Juventus'tan geliyor! 10:05
Batshuayi F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı... Batshuayi F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı... 09:54
Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! 09:41
G.Saray maçının ardından flaş sözler! G.Saray maçının ardından flaş sözler! 09:19