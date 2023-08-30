SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Ve beklenen oldu! Sergio Ramos İstanbul'a...

1 Temmuz 2023 itibarıyla Paris Saint Germain'den ayrılan Sergio Ramos, bir anda transferin gözdesi olmuştu...
1 Temmuz 2023 itibarıyla Paris Saint Germain'den ayrılan Sergio Ramos, bir anda transferin gözdesi olmuştu...
Avrupa devlerinin yanı sıra Arabistan takımlarının da transfere ayrıdığı astronomik bütçeler oyuncunun seçeneklerini arttırdı. Ancak...
İspanyol yıldızın Arabistan kulüplerine gitmek istemediği kaydedilirken Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray da bu yarışa dahil oldu.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 29 Ağustos tarihli basın toplantısında oyuncu ile ilgili son kararlarını açıklamıştı.
Buna göre; Ramos artık Beşiktaş'ın listesinde değil! Çebi, oyuncunun 2 yıllık maliyetinin tam 50 milyon euro olduğunu açıkladı ve ekledi...
"Bunu karşılamak mümkün değil, bütçeler belli" sözleriyle de şartlar dahilinde bu yarıştan çekildiklerini resmen duyurmuştu.
'Rüya kadro' anlayışı ile Devler Ligi arenasında kulüp tarihinin de rekorlarını egale ederek yoluna devam eden Galatasaray ise Ramos ile ilgili resmi bir şey açıklamadı şayet İspanya'dan bir son dakika gelişmesi paylaşıldı...
Peki, Ramos cephesinde yaşanan gelişme nedir? Transfer bombası Galatasaray için patlayacak mı? İşte sarı kırmızılı taraftarları 'yerinden oynatacak' o haber...
Uluslararası kapsamda en güvenilen medya kaynaklarından biri olan Marca; Sergio Ramos'un Galatasaray'a transferine dair şu haberi paylaştı:
"İspanyol oyuncu, Avrupa'da rekabet gücü yüksek, iyi bir maaş veren, tutkulu bir kulüpte oynamak istiyordu. Ligindeki son şampiyon Galatasaray da bu kriterleri kısmen karşılıyordu."
DEVLER LİGİ İLE İŞ TAMAM!
İspanyol mecrasının bu haberinde; oyuncu için en kritik etkenlerden birinin de Devler Ligi'nde oynamak istemesi ve Galatasaray'ın Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması ile bu şartı da karşılayarak Ramos'un transferini an meselesi olarak belirtti.
RAMOS İSTANBUL'A DOĞRU...
Resmi imzalar atılmadan kazanan bir kesinlik yok ancak Ramos'un kısa bir süre içinde Galatasaray için İstanbul'a geleceği kaydediliyor.