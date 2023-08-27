Genç yıldız Cimbom'a

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi için kolları sıvayan Galatasaray genç yıldızları kadrosuna katmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Standart Liege'in genç yeteneği Amine Benfriha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Fransız basınına göre; Belçika takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 17 yaşındaki santrafor, Galatasaray'ın dikkatini çekti. Benfriha'nın menajerlerinin sarı kırmızılı yöneticilerle görüşmek için şu anda Türkiye'de bulunduğu belirtildi.

ALTYAPIDA PİŞECEK

Haberde, Galatasaray'ın projesinin oyuncu için cazip olduğu ifade edilirken, futbolcunun bir süre altyapıda forma giyeceği ve gelecekte A takıma katılacağı ileri sürüldü. Cezayir asıllı Belçika vatandaşı olan ve geleceğin yükselen yıldızı olarak gösterilen Benfriha, futbola Mechelen altyapısında başladıktan sonra Standart Liege altyapısına transfer oldu. Genç yetenek bu sezon 19 yaş altı takımında 2 maçta forma giydi ve 95 dakika sahada kaldı. Transferin kısa sürede bitmesi bekleniyor.

17 yaşındaki forvet oyuncusu, Belçika basını tarafından cevher olarak sunuluyor. Belçika U19 milli takımının ilgi odağında. Ancak Cezayir de onu kullanmak istiyor.