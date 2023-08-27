Haberler Galatasaray Genç yıldız Cimbom'a

Genç yıldız Cimbom'a

Sarı-kırmızılı yönetim, Belçika basınının, ‘Cevher’ benzetmesi yaptığı Amine Benfriha’nın peşine düştü. Hatta menajerlerinin İstanbul’da olduğu ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Genç yıldız Cimbom'a

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi için kolları sıvayan Galatasaray genç yıldızları kadrosuna katmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Standart Liege'in genç yeteneği Amine Benfriha'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Fransız basınına göre; Belçika takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 17 yaşındaki santrafor, Galatasaray'ın dikkatini çekti. Benfriha'nın menajerlerinin sarı kırmızılı yöneticilerle görüşmek için şu anda Türkiye'de bulunduğu belirtildi.

ALTYAPIDA PİŞECEK

Haberde, Galatasaray'ın projesinin oyuncu için cazip olduğu ifade edilirken, futbolcunun bir süre altyapıda forma giyeceği ve gelecekte A takıma katılacağı ileri sürüldü. Cezayir asıllı Belçika vatandaşı olan ve geleceğin yükselen yıldızı olarak gösterilen Benfriha, futbola Mechelen altyapısında başladıktan sonra Standart Liege altyapısına transfer oldu. Genç yetenek bu sezon 19 yaş altı takımında 2 maçta forma giydi ve 95 dakika sahada kaldı. Transferin kısa sürede bitmesi bekleniyor.

17 yaşındaki forvet oyuncusu, Belçika basını tarafından cevher olarak sunuluyor. Belçika U19 milli takımının ilgi odağında. Ancak Cezayir de onu kullanmak istiyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe tam 5 dünya yıldızını radarına aldı! Kanarya pastanın çileğini getiriyor...
CHP'li İBB'nin itfaiyeci çizmesi vurgununda 2. perde! Değerinin 3 katına çürük mal aldı
Menajerini kovacak! F.Bahçeli yıldızla ilgili flaş iddia
Gözler bu transfer üçgeninde! İşte G.Saray'ın planı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'da beklenmedik gelişme! Yollar ayrılabilir
Gözler bu transfer üçgeninde! İşte G.Saray'ın planı
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (26 Ağustos)
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'da beklenmedik gelişme! Yollar ayrılabilir Aslan'da beklenmedik gelişme! Yollar ayrılabilir 08:14
Menajerini kovacak! F.Bahçeli yıldızla ilgili flaş iddia Menajerini kovacak! F.Bahçeli yıldızla ilgili flaş iddia 07:59
Yeni transfere büyük övgü! "Farkını ortaya koydu" Yeni transfere büyük övgü! "Farkını ortaya koydu" 07:37
Onana ile yollar ayrılıyor Onana ile yollar ayrılıyor 06:35
F.Bahçe'nin yeni transferi devleri peşinde taktı! F.Bahçe'nin yeni transferi devleri peşinde taktı! 00:35
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:30
Daha Eski
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 00:29
Bjelica: Hak edilmiş bir mağlubiyet! Bjelica: Hak edilmiş bir mağlubiyet! 00:29
Trabzonspor evinde kaybetti! Trabzonspor evinde kaybetti! 00:29
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivas'ta kazanan çıkmadı! 00:29
Kasımpaşa'da puanlar paylaşıldı! Kasımpaşa'da puanlar paylaşıldı! 00:29
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:29