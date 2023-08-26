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GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu ayrılık isteğini yönetime bildirdi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Kadrosuna önemli isimleri takviye eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:23
GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu ayrılık isteğini yönetime bildirdi!

Yunus Akgün'ün ardından Berkan Kutlu da ayrılmak için teknik heyet ve yönetimden izin istedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu ayrılık isteğini yönetime bildirdi!

Sabah'ta yer alan habere göre genç futbolcu, sarı-kırmızılı kurmaylara "Beni bırakın" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu ayrılık isteğini yönetime bildirdi!

Yeni orta saha transferi sonrası forma şansı azalacak Berkan, İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu ayrılık isteğini yönetime bildirdi!

Okan Buruk ise +3 yerli kuralını düşünüyor ve 25 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu ayrılık isteğini yönetime bildirdi!

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan Berkan Kutlu, skor üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu ayrılık isteğini yönetime bildirdi!

BERKAN KUTLU KİMDİR?

25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu ayrılık isteğini yönetime bildirdi!

Profesyonel futbol kariyerine Monthey altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu ayrılık isteğini yönetime bildirdi!

2018'de Sion altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu ayrılık isteğini yönetime bildirdi!

2020'de bedelsiz olarak Sion'dan Alanyaspor'a geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu ayrılık isteğini yönetime bildirdi!

2021'de ise 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu ayrılık isteğini yönetime bildirdi!

Orta sahada forma giyen Berkan Kutlu, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Berkan Kutlu ayrılık isteğini yönetime bildirdi!

25 yaşındaki genç futbolcu, 7 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.

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