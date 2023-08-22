Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

Süper Lig'de yoluna devam eden ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de yoluna devam eden ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Ligde yeni sezona Kayserispor beraberliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, 2. haftada Trabzonspor'u konuk etti.
Cimbom rakibini Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile oynayacağı maç nedeniyle Süper Lig'in 3. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelenen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da birçok yıldız ismi takıma kazandırdı.
Cimbom; Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete ve Angelino gibi transferlerle dünya çapında ses getirdi.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önceliklerden biri kanat transferi...
Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen yönetim, geçtiğimiz sezon Norwich City'den kiraladığı ve performansıyla beğeni toplayan Milot Rashica'yı gündemine almıştı.
Rashica'nın transfer sürecinin uzaması sonrası Beşiktaş devreye girmiş ve Kosovalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Milot Rashica'yı ezeli rakibine kaptıran Galatasaray, aradığı ismi Arjantin'de buldu.
BENJAMIN ROLLHEISER GÜNDEMDE
TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Estudiantes forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Benjamin Rollheiser ile ilgileniyor.
BENJAMIN ROLLHEISER KİMDİR?
Benjamin Rollheiser, 24 Mart 2000 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Futbola River Plate altyapısında başlayan Rollheiser, Ocak 2020'de A takıma yükseldi.
2.5 sezon boyunca Arjantin ekibinde top koşturan 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında bir başka Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Estudiantes formasıyla 39 maça çıkan Benjamin Rollheiser, 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
1.71 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Arjantinli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro.