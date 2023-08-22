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Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica'yı ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılılar, Estudiantes forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Benjamin Rollheiser'a talip oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 22:46
Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

Süper Lig'de yoluna devam eden ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

Ligde yeni sezona Kayserispor beraberliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, 2. haftada Trabzonspor'u konuk etti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

Cimbom rakibini Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önceliklerden biri kanat transferi...

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen yönetim, geçtiğimiz sezon Norwich City'den kiraladığı ve performansıyla beğeni toplayan Milot Rashica'yı gündemine almıştı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

Rashica'nın transfer sürecinin uzaması sonrası Beşiktaş devreye girmiş ve Kosovalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

Milot Rashica'yı ezeli rakibine kaptıran Galatasaray, aradığı ismi Arjantin'de buldu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

BENJAMIN ROLLHEISER GÜNDEMDE

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Estudiantes forması giyen 23 yaşındaki futbolcu Benjamin Rollheiser ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

BENJAMIN ROLLHEISER KİMDİR?

Benjamin Rollheiser, 24 Mart 2000 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

Futbola River Plate altyapısında başlayan Rollheiser, Ocak 2020'de A takıma yükseldi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

2.5 sezon boyunca Arjantin ekibinde top koşturan 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında bir başka Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer oldu.

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser...

Geçtiğimiz sezon Estudiantes formasıyla 39 maça çıkan Benjamin Rollheiser, 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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