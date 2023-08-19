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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Nelsson, transferde Avrupa ekiplerinin radarında olmaya devam ediyor. Birçok takımın peşinde olduğu Danimarkalı oyuncuya özellikle İngiliz ekibi Nottingham Forest büyük ilgi gösteriyor. İlk teklifi reddedilen Ada ekibi, Nelsson için Galatasaray'ın kapısını yeni bir teklifle çaldı. İşte transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 12:49
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam

Sarı-kırmızılılarda Ramos iddiaları gündeme geldikten sonra takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız oyuncu için İngilizler oldukça ısrarcı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham yıldız isim ile ilgileniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam

NOTTINGHAM FOREST'TAN YENİ TEKLİF!
Transferde ısrarcı olan İngilizler, rakamı 1 milyon Euro yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam

Cimbom, Danimarkalı stoperi 25 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam

Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayı 5 maçta da giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam

Cimbom, Danimarkalı savunmacının oynadığı 5 maçta sadece 2 gol yedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam

Bu goller UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris karşısında yendi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam

Nelsson'un bonservis değeri ise 18 milyon euro.

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