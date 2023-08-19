GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Nelsson'a İngiltere'den dev teklif! İşte o rakam

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda Ramos iddiaları gündeme geldikten sonra takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız oyuncu için İngilizler oldukça ısrarcı.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham yıldız isim ile ilgileniyordu.
Londra ekibi geçtkiğimiz günlerde Nelsson'a 15 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
Ancak bu teklif Galatasaray Yönetimi tarafından reddedildi.
Nottingham Forrest ise 18+4 milyon Euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Kurmaylar bu teklifi yeterli bulmadı.
Sarı-Kırmızılılar İngiliz kulübünden rakamın daha da artırılmasını istedi.
Takvim'in haberine göre Nottingham Forest ise Galatasaray'a dönüş yaptı.
NOTTINGHAM FOREST'TAN YENİ TEKLİF!
Transferde ısrarcı olan İngilizler, rakamı 1 milyon Euro yükseltti.
Cimbom, Danimarkalı stoperi 25 milyon Euro'dan aşağıya satmayı düşünmüyor.
Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayı 5 maçta da giydi.
Cimbom, Danimarkalı savunmacının oynadığı 5 maçta sadece 2 gol yedi.
Bu goller UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris karşısında yendi.
Nelsson'un bonservis değeri ise 18 milyon euro.