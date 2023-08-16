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Spor yazarları Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray ile Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak play-off turuna yükseldi. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:36
Spor yazarları Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – MAAŞINA ZAM YAPILMALI

Galatasaray turu rahat geçti ama sevinemedi. Çünkü Devler Ligi play-off maçlarında Molde'ye karşı Torreira'yı oynatamayacak. Maçın yıldızı Torreira'ydı. Takıma dönüşü tüm arkadaşlarına enerji verdi. Tribünlere coşku kattı. İkili mücadelelerde yüreğini sahaya koydu. Galatasaray defansının önünde tek başına kurduğu dalgakıranla, ilk kez yan yana oynayan Kaan Ayhan- Emin Bayram ikilisini de rahatlattı.

Spor yazarları Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını değerlendirdi

Pozisyon gereği kontrolsüz bir hareketten rakibinin topuğuna bastığı için kırmızı kart gördü. Ama bu iyi oyunun asla gölgelemez. Galatasaray yönetimi bence Torreira'nın maaşını arttırmalı ve sözleşmesini de uzatmalı.

Spor yazarları Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını değerlendirdi

İcardi'yle oynamak Galatasaray'a hücum yollarında ciddi farklılık yaratıyor. Attığı gol beceri ve ustalık kokuyordu. Olmayan pozisyonu resmen gol yaptı. İcardi çalışkanlığını ortaya koyarken orta alana gelip top tuttu pas dağıttı yeri geldi rakip savunmaya baskı yaptı. Tete ve Zaha'yla birlikte oynadığında İcardi daha üretken olacaktır.

Spor yazarları Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını değerlendirdi

Kayseri maçında çok top kaybı yapan Kerem Aktürkoğlu Olimpija karşı yine topla aşk yaşamaya kalkışınca ciddi pas hataları yaptı. Kerem basit oyuna geri dönmeli ve İcardi'yle uyumu yakalamak için daha fazla özen göstermeli. Emin Bayram çok şey yapayım derken çok hataya neden oldu.

Spor yazarları Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını değerlendirdi

Kaan Ayhan ağır ve kilolu ama pozisyon bilgisi güçlü ayaklarını da iyi kullanıyor. Gerektiğinde Okan hoca yerli oyuncu olarak savunmada kullanabilir. Berkan neden eleştirildiğini öğrenmek istiyorsa Olimpija maçını bir daha izlesin nasıl hatalar yaptığını gözlemlesin, yeteneklerinin kısıtlı olduğunu öğrensin. Berkan'ın maalesef esnek olmayan kütük gibi bir sol ayağı var. Okan hoca da neden bu kadar ısrarcı oluyor Berkan'da anlamıyorum.

Spor yazarları Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ – PİT STOP

Kadrolar elimize ulaştığında sarı kırmızılıların on biri beni çok şaşırttı. Belli ki İcardi kendi isteğiyle sahadaydı. Taraftarını, atacağı gol veya goller sonrası çalacak olan "Aşkın Olayım" ile havaya sokmak istediğine eminim ama ispatlayamam. Kim bilir; belki de geçen seneki ekürisi Kerem'i de (Aktürkoğlu) yanında isteyen oydu.

Spor yazarları Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını değerlendirdi

Yunus, Midtsjö, Dubois'nın 11'de olmamalarıysa çok manidardı. Kerem Demirbay'ın ismi UEFA'ya verilmiş olsaydı seremonide onu da görürdük şüphesiz. Okan Buruk'un 3-0'ın rövanşında dün akşamki ilk 11'iyle bazı oyunculara şu mesajları verdiğini sanıyorum. "Dubois; sana kızgınım. Trabzon maçı öncesi Boey'i sahaya sürmemin nedeni budur." "Angelino; sana bir şans daha... Kullanamazsan Trabzon karşısında forma Kazımcan'ın."

Spor yazarları Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını değerlendirdi

"Midtsjö; takıma senin varlığına rağmen hala orta saha lazım. Berkan bile senin önünde." "Emin ve Kaan; normalde tandem kolay kolay bozulmaz. Ama siz de forma almaya hazır olduğunuzu gösterin artık." "Kerem; Zaha geldi Trabzon maçında seni yedek bırakabilirim. Artık sağda şansın daha fazla."

Spor yazarları Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını değerlendirdi

"Yunus; Barış bugün 11'deyse sebebi ben değil sensin." "Mertens; vazgeçilmezimsin!" İlk yarıda süper starı İcardi'nin golüyle öne geçen Buruk, ikinci yarıya Bakambu ve Zaha'yla başladı. Top kaybetme rekoru kıran Kerem ve Trabzon maçında Okan Hoca'ya lazım olan Mertens kenara alındı. Torreira, bence biraz ağır kırmızı kartıyla farka gidecek maç frene bastı. Galatasaray henüz üçüncü viteste. Trabzon'la oynanacak lig maçı kazanılırsa vites yükselecektir. Aksi haldeyse "pit stop" kaçınılmaz.

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