Spor yazarları Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını değerlendirdi

Kaan Ayhan ağır ve kilolu ama pozisyon bilgisi güçlü ayaklarını da iyi kullanıyor. Gerektiğinde Okan hoca yerli oyuncu olarak savunmada kullanabilir. Berkan neden eleştirildiğini öğrenmek istiyorsa Olimpija maçını bir daha izlesin nasıl hatalar yaptığını gözlemlesin, yeteneklerinin kısıtlı olduğunu öğrensin. Berkan'ın maalesef esnek olmayan kütük gibi bir sol ayağı var. Okan hoca da neden bu kadar ısrarcı oluyor Berkan'da anlamıyorum.