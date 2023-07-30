GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

Galatasaray'ın deneyimli isimlerinden Fernando Muslera için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
Galatasaray'ın deneyimli isimlerinden Fernando Muslera için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.
Sabah'ın Brezilya'da yayın yapan Correio do Povo gazetesinden aktardığı habere göre Gremio, Muslera için devreye girdi.
Kaleci Adriel ile yollarını ayıran Güney Amerika ekibinin, menajerler aracılığı ile Uruguaylı file bekçisiyle temasa geçtiği öne sürüldü.
Ancak 37 yaşındaki kalecinin, bir yıllık kontratının kaldığı hatırlatılırken, sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağı Gremio cephesine belirtildi.
2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Süper Lig'de 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
FERNANDO MUSLERA KİMDİR?
16 Haziran 1986 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Wanderers altyapısında başladı.
Sırasıyla Nacional, Lazio ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılı takıma 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, aralıksız olarak 12 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyor.
İtalya pasaportu da bulunan Uruguaylı eldiven, Uruguay Milli Takımı ile 133 maçta görev aldı.
1.90 cm boyundaki tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon euro...