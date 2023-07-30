Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın kalesini uzun yıllardır koruyan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya Ligi takımlarından Gremio'nun, deneyimli eldivenle temasa geçtiği öne sürüldü. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 07:40
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

Galatasaray'ın deneyimli isimlerinden Fernando Muslera için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

Sabah'ın Brezilya'da yayın yapan Correio do Povo gazetesinden aktardığı habere göre Gremio, Muslera için devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

Kaleci Adriel ile yollarını ayıran Güney Amerika ekibinin, menajerler aracılığı ile Uruguaylı file bekçisiyle temasa geçtiği öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

Ancak 37 yaşındaki kalecinin, bir yıllık kontratının kaldığı hatırlatılırken, sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağı Gremio cephesine belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Süper Lig'de 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

FERNANDO MUSLERA KİMDİR?

16 Haziran 1986 yılında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

Profesyonel futbol kariyerine Wanderers altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

Sırasıyla Nacional, Lazio ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

Sarı-kırmızılı takıma 2011 yılında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer olan Muslera, aralıksız olarak 12 sezondur Galatasaray'ın kalesini koruyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

İtalya pasaportu da bulunan Uruguaylı eldiven, Uruguay Milli Takımı ile 133 maçta görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Muslera'ya Gremio kancası!

1.90 cm boyundaki tecrübeli file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon euro...

DİĞER
Yalı Çapkını’ndan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini buldu! Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’ın kadrosuna dahil oldu! Emniyet Amiri Ünal geliyor…
Milyonlara zam buluşması: Toplu sözleşme görüşmesinin takvimi belli oldu! İlk toplantı 1 Ağustos'ta yapılacak
Cimbom'dan sürpriz hamle! Fred derken...
F.Bahçe'den Dortmund'a yeni teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'dan sürpriz hamle! Fred derken...
İlklerin takımı G.Saray!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (29 Temmuz)
KPSS Alan Bilgisi sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sürpriz talip! Temasa geçtiler Sürpriz talip! Temasa geçtiler 07:39
F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'de Cengiz Ünder çılgınlığı! İşte bonservis bedeli 00:04
F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! F.Bahçe'de o isme Arabistan'dan sürpriz teklif! 00:04
G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi G.Saray'da Paredes bilmecesi! Karar verildi 00:04
F.Bahçe'nin Dominguez inadı! F.Bahçe'nin Dominguez inadı! 00:04
Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... Dört gözle Zaniolo'nun transferini bekliyorlar! Nedeni... 00:03
Daha Eski
Takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia Takımdan ayrılıyor mu? Sürpriz iddia 00:03
G.Saray'a bir Arjantinli daha! G.Saray'a bir Arjantinli daha! 00:03
Beşiktaş'tan R.Madrid'e! Transfer... Beşiktaş'tan R.Madrid'e! Transfer... 00:03
G.Saray Felix'i ikna etmek için bunu yaptı! G.Saray Felix'i ikna etmek için bunu yaptı! 00:03
İşte F.Bahçe'den istediği maaş! İşte F.Bahçe'den istediği maaş! 00:03
Aslan'ın Rashica planı belli oldu! Aslan'ın Rashica planı belli oldu! 00:03