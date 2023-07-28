İkonik bir figürü kaybettik

Hodgson, "Wilfried'in ayrılmaya ve futbol hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdiğini duymak çok üzücüydü. Her zaman kulübün geleceğine bağlı kalacağını ve bu sezon onunla birlikte çalışma fırsatı bulacağımı ummuştum. Teknik direktör olarak görev yaptığım süre boyunca, yaptığı her şey için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Kulüp ikonik bir figürü kaybetti.

Wilfried Zaha'yı daha uzun süre kalmaya ikna edemediğimiz için üzgün olmakla birlikte, kendisine ve ailesine yeni maceralarında bol şans dilemekten başka bir şey yapamıyoruz" diye konuştu.

Parish: Saygı duyuyoruz

Crystal Palace'ın başkanı Steve Parish ise Zaha için, "Wilfried Zaha en iyi ve etkili oyuncumuz olduktan sonra kulüpten ayrıldı. Kariyeri sona ermeden önce farklı bir yerde, yeni bir deneyim yaşamak ve başka bir mücadeleye girmek istedi. Sanırım bu hepimizin anlayabileceği bir şey" sözlerini sarf etti.