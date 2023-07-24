GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa Wilfried Zaha'yı konuşuyor! İşte atılan manşetler

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat forvet oyuncusu Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
ZAHA SONRASI ORTA SAHAYA DÜNYA YILDIZI GELİYOR!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat forvet oyuncusu Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
ZAHA SONRASI ORTA SAHAYA DÜNYA YILDIZI GELİYOR!
Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
Uzun süredir Fenerbahçe ile de adı geçen 30 yaşındaki futbolcu, Crystal Palace'ta geride kalan sezonda 28 maça çıkarken takımına 7 gol, 3 asistlik katkı vermişti.
İSTANBUL'A GELDİ
Wilfried Zaha, Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki futbolcuyu, yöneticiler ve çok sayıda taraftar karşıladı.
Daha sonra havalimanından ayrılan Wilfried Zaha, konaklayacağı otele doğru hareket etti.
Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferi dünya basınında da kendine yer buldu. İşte atılan manşetler...
BBC: Crystal Palace, Wilfried Zaha'ya takımda kalması için haftalık 200 bin Sterlin teklif etti ancak Zaha gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ı tercih etti.
SKY SPORTS: Lazio, Fenerbahçe ve Al Nassr ile birlikte Atletico Madrid ve üç Şampiyonlar Ligi ekibi daha Wilfried Zaha'yı istedi ancak oyuncu Galatasaray'a transfer oldu.
THE GUARDIAN: Wilfried Zaha, Crystal Palace'ta 8 sezon geçirdikten sonra çok sayıda seçeneğe sahipti ancak Fildişi Sahilli futbolcu, 3 yıllık sözleşmeyle Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali bulunan Galatasaray'ı seçti.
AS: Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı gerçekleştirdiğiWilfried Zaha yarışını kazandı. Suudi Arabistan ekibi Al Fateh de Zaha'ya 25 milyon Euro teklif etti ancak oyuncu bu teklifi reddetti.
FOOTMERCATO: Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusuyla sözleşme imzalıyor.
TUTTOMERCATO: Wilfried Zaha, Serie A'da Lazio dahil olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün ilgisine rağmen yeni bir maceraya başlamak için Galatasaray'ı seçti.
CALCIONEWS24: Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Wilfried Zaha'yı transfer ettiğini duyurdu.
RMC SPORT: Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha, Galatasaray'a transfer oldu.
OJOGO: Türkiye şampiyonu Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha ile görüşmelere başladığını duyurdu.