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GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa Wilfried Zaha'yı konuşuyor! İşte atılan manşetler

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Wilfried Zaha transferinde mutlu sona ulaştı. Avrupa basını, birçok kulübün daha kadrosuna katmak istediği Fildişi Sahilli yıldızın sarı-kırmızılı takıma transferine geniş yer verdi. İşte atılan manşetler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:12 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:18
GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa Wilfried Zaha'yı konuşuyor! İşte atılan manşetler

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kanat forvet oyuncusu Wilfried Zaha ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa Wilfried Zaha'yı konuşuyor! İşte atılan manşetler

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa Wilfried Zaha'yı konuşuyor! İşte atılan manşetler

Uzun süredir Fenerbahçe ile de adı geçen 30 yaşındaki futbolcu, Crystal Palace'ta geride kalan sezonda 28 maça çıkarken takımına 7 gol, 3 asistlik katkı vermişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa Wilfried Zaha'yı konuşuyor! İşte atılan manşetler

İSTANBUL'A GELDİ

Wilfried Zaha, Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa Wilfried Zaha'yı konuşuyor! İşte atılan manşetler

Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 30 yaşındaki futbolcuyu, yöneticiler ve çok sayıda taraftar karşıladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa Wilfried Zaha'yı konuşuyor! İşte atılan manşetler

Daha sonra havalimanından ayrılan Wilfried Zaha, konaklayacağı otele doğru hareket etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa Wilfried Zaha'yı konuşuyor! İşte atılan manşetler

THE GUARDIAN: Wilfried Zaha, Crystal Palace'ta 8 sezon geçirdikten sonra çok sayıda seçeneğe sahipti ancak Fildişi Sahilli futbolcu, 3 yıllık sözleşmeyle Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali bulunan Galatasaray'ı seçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa Wilfried Zaha'yı konuşuyor! İşte atılan manşetler

AS: Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı gerçekleştirdiğiWilfried Zaha yarışını kazandı. Suudi Arabistan ekibi Al Fateh de Zaha'ya 25 milyon Euro teklif etti ancak oyuncu bu teklifi reddetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa Wilfried Zaha'yı konuşuyor! İşte atılan manşetler

FOOTMERCATO: Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusuyla sözleşme imzalıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Avrupa Wilfried Zaha'yı konuşuyor! İşte atılan manşetler

OJOGO: Türkiye şampiyonu Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha ile görüşmelere başladığını duyurdu.

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