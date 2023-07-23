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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı Samsunspor'la anlaştı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın geride bıraktığımız sezon Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı, yeni sezonda Samsunspor'la anlaştı. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 13:51
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Taylan Antalyalı Samsunspor'la anlaştı

Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezon başında MKE Ankaragücü'ne kiraladığı Taylan Antalyalı'nın yeni takımı belli oldu. TRT Spor'da yer alan habere göre tecrübeli futbolcu, Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor'la 1 yıllığına kiralık olarak el sıkıştı.

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

8 Ocak 1995 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Muğlaspor altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Bucaspor, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Hacettepe, BB Erzurumspor formaları giydi.

2019 yılında BB Erzurumspor'dan bedelsiz şekilde Galatasaray'a geldi. Orta sahada ön libero olarak görev yapan 28 yaşındaki deneyimli futbolcunun boyu 1.80 cm... Oyuncunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Taylan'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon euro...

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