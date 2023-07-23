GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılılar orta sahaya kaliteli bir oyuncu transfer etmek istiyor.
Cimbom daha önce de gündeme gelen Japon yıldız Diachi Kamada için yeniden girişimlere başladı.
Takvim'in haberine göre transfer sihirbazı Erden Timur'un Japon 10 numaranın menajeri ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu görüşmede transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar, büyük bir transferi daha sonuçlandırarak taraftara yeni bir hediye vermek istiyor.
Kamada'nın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Yıldız futbolcu, İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Milan'a transfer oluyordu.
Milan, Daichi Kamada ile prensipte anlaşma sağladı.
Ancak AB dışı oyuncu kontenjanları dolduğu için anlaşma iptal oldu.
Son olarak Alman Ligi ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Kamada'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro.
Bonservisi elinde olan yıldız 10 numara Bundesliga'da 127 karşılaşmada forma giydi.
Bu mücadelelerde 20 gol ve 29 asist üretti.
Japon Milli Takım formasını ise 29 kez giyen Kamada, 6 kez fileleri havalandırdı.
ATLETICO MADRID DE PUSUDA
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Kamada'nın Milan transferi iptal oldu.
Yıldız oyuncuya Galatasaray dışında İspanya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'in de ilgisi var.
Yıldız oyuncunun transferi kısa süre içinde netleşecek.
Cimbom'un yaptığı teklife Kamada kısa süre içende cevap verecek.