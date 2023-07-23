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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde vites yükseltti. Orta sahaya 10 numara arayışında olan sarı-kırmızılılar gündemine Japon yıldızı aldı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 11:05
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Sarı-kırmızılılar orta sahaya kaliteli bir oyuncu transfer etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Cimbom daha önce de gündeme gelen Japon yıldız Diachi Kamada için yeniden girişimlere başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Takvim'in haberine göre transfer sihirbazı Erden Timur'un Japon 10 numaranın menajeri ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Bu görüşmede transferin şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılılar, büyük bir transferi daha sonuçlandırarak taraftara yeni bir hediye vermek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Kamada'nın transferi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Yıldız futbolcu, İtalya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Milan'a transfer oluyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Milan, Daichi Kamada ile prensipte anlaşma sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Ancak AB dışı oyuncu kontenjanları dolduğu için anlaşma iptal oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Son olarak Alman Ligi ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Kamada'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Bonservisi elinde olan yıldız 10 numara Bundesliga'da 127 karşılaşmada forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Bu mücadelelerde 20 gol ve 29 asist üretti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Japon Milli Takım formasını ise 29 kez giyen Kamada, 6 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

ATLETICO MADRID DE PUSUDA

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Kamada'nın Milan transferi iptal oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Yıldız oyuncuya Galatasaray dışında İspanya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Madrid'in de ilgisi var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Yıldız oyuncunun transferi kısa süre içinde netleşecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a Japon 10 numara! Daici Kamada sürprizi

Cimbom'un yaptığı teklife Kamada kısa süre içende cevap verecek.

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