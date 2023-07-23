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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın ardından gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. Sarı-kırmızılıların uzun zamandır yolunu gözlediği Arjantinli golcünün transferinde mutlu sona ulaşıldı. Müjdeyi veren İtalyan gazeteci Nicolo Schira, golcü oyuncunun sözleşmesinin detaylarını açıkladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 23:02
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılı ekip sezonun ilk resmi maçına önümüzdeki günlerde çıkacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris ile açılışı yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Aslan, 2. ön eleme turunun ilk maçını 25 Temmuz Salı günü Litvanya'da oynanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos Çarşamba günü Rams Park Stadyumu'nda başlayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Teknik ekip hazırlıklarını sürdürürken yönetim ise transferde vites yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Kurmaylar, ezeli rakibi olan Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Yönetim, transferi dudak uçuklatan bir teklif ile noktaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Yıldız isim sarı-kırmızılı ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Ayrıca Zaha, yıllık 5.5 milyon euro garanti ücret ve 5.5 milyon euro da imza parası alacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Zaha harekatını noktalayan Galatasaray, rotasını Mauro Icardi'ye çevirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon PSG'den 1 yıllığına kiralanmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Icardi, performansı ile sarı-kırmızılı taraftarların kalbine girmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Yönetim, sezonun sona ermesi ile birlikte Tangocu yıldızı kadrosuna dahil etmek için kolları sıvamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Icardi harekatında sona ulaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Icardi, sarı-kırmızılı yönetimin teklifini kabul etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Yıldız golcü ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Icardi, Galatasaray'dan yıllık 9 milyon euro kazanacak.

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