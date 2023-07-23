GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Mauro Icardi'de mutlu son! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip sezonun ilk resmi maçına önümüzdeki günlerde çıkacak.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris ile açılışı yapacak.
Aslan, 2. ön eleme turunun ilk maçını 25 Temmuz Salı günü Litvanya'da oynanacak.
Rövanş karşılaşması ise 2 Ağustos Çarşamba günü Rams Park Stadyumu'nda başlayacak.
Teknik ekip hazırlıklarını sürdürürken yönetim ise transferde vites yükseltti.
Kurmaylar, ezeli rakibi olan Fenerbahçe'nin uzun zamandır ilgilendiği Wilfried Zaha'yı kadrosuna kattı.
Yönetim, transferi dudak uçuklatan bir teklif ile noktaladı.
Yıldız isim sarı-kırmızılı ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Ayrıca Zaha, yıllık 5.5 milyon euro garanti ücret ve 5.5 milyon euro da imza parası alacak.
Zaha harekatını noktalayan Galatasaray, rotasını Mauro Icardi'ye çevirdi.
Arjantinli yıldız geçtiğimiz sezon PSG'den 1 yıllığına kiralanmıştı.
Icardi, performansı ile sarı-kırmızılı taraftarların kalbine girmişti.
Yönetim, sezonun sona ermesi ile birlikte Tangocu yıldızı kadrosuna dahil etmek için kolları sıvamıştı.
Galatasaray, Icardi harekatında sona ulaştı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Icardi, sarı-kırmızılı yönetimin teklifini kabul etti.
Yıldız golcü ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalanacak.
Icardi, Galatasaray'dan yıllık 9 milyon euro kazanacak.
Ayrıca Cimbom, Fransız devi PSG'ye 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek.
30 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 24 maçta 22 gol ve 7 asiste imza attı.