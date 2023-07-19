TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-0 mağlup oldu.
Avusturya kampını tamamlayan ve çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olan Cimbom'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmek için kollarını sıvadı.
Galatasaray ilk olarak geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı Mauro Icardi ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılıların Icardi transferi için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Galatasaray'ın Mauro Icardi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle Arjantin'de olan yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Icardi'yi beklemeye koyulan ve ezeli rakibi Beşiktaş'ın gündemindeki Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağlayan Galatasaray, Marsilya'dan ayrılacağı konuşulan Alexis Sanchez'i gündemine almıştı.
Sarı-kırmızılılara Şilili yıldızdan kötü haber geldi.
MARSİLYA İKNA ETTİ
Şili'den Redgol, Marsilya'nın yıldız oyuncuyu dönmeye ikna ettiğini yazdı.
Fransız Le Provence gazetesi de yıldız oyuncunun kariyerine Marsilya'da devam edeceği yönünde bir haber yayımladı.
Alexis Sanchez geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 44 maça çıktı.
Tecrübeli forvet, 18 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
34 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro.