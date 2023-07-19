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TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren ve hücum hattına yeni yıldızlar kazandırmak isteyen Galatasaray, Marsilya forması giyen Alexis Sanchez'i gündemine almıştı. Geçtiğimiz sezonlarda da gündeme gelen Şilili yıldızdan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:52
TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-0 mağlup oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Avusturya temsilcisine galibiyeti getiren golleri 71 ve 82. dakikalarda Grgic kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Avusturya kampını tamamlayan ve çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olan Cimbom'da transfer çalışmaları hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak ve Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar, hücum hattını güçlendirmek için kollarını sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Galatasaray ilk olarak geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı Mauro Icardi ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Sarı-kırmızılıların Icardi transferi için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Galatasaray'ın Mauro Icardi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle Arjantin'de olan yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Icardi'yi beklemeye koyulan ve ezeli rakibi Beşiktaş'ın gündemindeki Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağlayan Galatasaray, Marsilya'dan ayrılacağı konuşulan Alexis Sanchez'i gündemine almıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Sarı-kırmızılılara Şilili yıldızdan kötü haber geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

MARSİLYA İKNA ETTİ

Şili'den Redgol, Marsilya'nın yıldız oyuncuyu dönmeye ikna ettiğini yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Fransız Le Provence gazetesi de yıldız oyuncunun kariyerine Marsilya'da devam edeceği yönünde bir haber yayımladı.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Alexis Sanchez geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 44 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Alexis Sanchez'den Galatasaray'ı yıkan haber!

Tecrübeli forvet, 18 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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