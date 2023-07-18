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STURM GRAZ GALATASARAY CANLI İZLE 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, kampın son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Angelino'nun da maçta süre alması bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 12:17
STURM GRAZ GALATASARAY CANLI İZLE 📺 | Sturm Graz - Galatasaray maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde başladı. Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşacak olan sarı kırmızılılar, yaptıkları 3. hazırlık maçında, Austria Wien karşısında 1-1'lik beraberlikle yetindi. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sturm Graz - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

STURM GRAZ - GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Galatasaray hazırlık maçı 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Galatasaray YouTube Katıl hesabından canlı yayınlanacak.

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