Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin talebi üzerine TFF'nin 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar için komisyon kurma kararının çok yanlış bulduğunu söyledi. Takımın Avusturya'daki kampını ziyaret eden Özbek gazetecilerin soruları üzerine, "50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar. Geçmişte bu şampiyonlukların nasıl hesaplanacağını söyleyenler yine federasyon yetkilileriydi. Neyi inceleyeceksiniz? Ben bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. Biz de bir deyim vardır, çok kullanılır; iflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış" diye konuştu.

SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR

Geçmişte kararı alanlarının da TFF yetkilileri olduğunu belirten Özbek şöyle devam etti: Onlar bu kararı incelemeden mi aldılar ki bugün tekrar incelemeye gerek duyuluyor? Federasyonun bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Bazı şeylerin önünü açacak. Söylenecek çok şey var fakat yeni bir sezona başlıyoruz. Biz kulüp olarak söyleyeceğimizi söyledik. Bir deklarasyon yayınladık. Bundan sonra Futbol Federasyonu düşünsün. Şapkalarını önlerine koysunlar, bu olay ne kadar doğru ne kadar yanlış, geçmişte yapılan çalışmalara nasıl ihanet içindeler, kendileri görsünler.

UTANÇ VESİKASI

Galatasaray Kulübü, TFF'nin 1959 öncesi aldığı komisyon kararının ardından bir açıklama yayınlarken, "Yıllardır göğsünde gururla taşıdığı kulüp logosunu, bir ihtiras uğruna, çocuk oyuncağı haline getirmek tarih sayfalarında bir utanç vesikası olarak yerini alacaktır" ifadelerine yer verildi.

KARAR DEĞİŞMEZ

TFF'nin komisyon kurma kararına Galatasaray camiasından da tepkiler geldi. Hukukçu Rezan Epözdemir, "Anayasa'nın 59. maddesine göre tahkim kurulu kararları kesindir. Tahkim kurulu'nun bu konuda 2002 yılında vermiş olduğu karar kesindir. Bu karar aleyhine herhangi bir merciye başvurulamaz" diye konuştu.

TEKLİF EDİLEMEZ

Eski yöneticilerinden Ural Aküzüm, "Bu gayrıciddi, hukuksuz ve istismarcı talep kabul edilemez! Türk futbol tarihinin değiştirilmesi teklif dahi edilemez! Türk futbol tarihini haksız yere değiştirmek, sözde en büyük tartışmasını yaratmak isteyenler mevzi kazanmış. Ufak hesaplarınıza yazıklar olsun" dedi.

ZARAR VERİYOR

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan da, "TFF Tahkim Kurulu kararları kesindir. TFF, Türk futbolunun marka değerini yerle bir etmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı camianın, komisyon kurulma kararında ısrarcı olunması halinde tepkisini daha da artırması bekleniyor.