Haberler Galatasaray Angelino resmen Galatasaray'da! Anlaşmanın detayları belli oldu

Angelino resmen Galatasaray'da! Anlaşmanın detayları belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun satın alma opsiyonuyla kiralandığını resmen açıkladı. Anlaşmanın detayları da belli oldu. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 20:39 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 21:32
Angelino resmen Galatasaray'da! Anlaşmanın detayları belli oldu

Uzun süredir sol bek arayışında olan Galatasaray, Leipzig'den Angelino'yla anlaşarak mutlu sona ulaşmıştı.

Sarı-kırmızılıların Alman ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol sol bek önceki gün İstanbul'a gelirken, bugün takımın Avusturya'daki kampına katıldı.

26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'da 3 numaralı formayı giyecek.

"ERDEN TİMUR'UN BANA YAKLAŞIMI ETKİLİ OLDU"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Angelino, transferinden duyduğu mutluluğu dile getirerek "Harika bir duygu. Epey bir süredir bu günün gelmesini bekliyordum. Bir an evvel takım arkadaşlarımla tanışmak ve güzel bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum. Transferimde kesinlikle Erden Bey'in (Erden Timur) bana yaklaşımı etkili oldu. Özellikle Barselona'ya gelip beni ziyaret etmesi ve ilk tanıştığımız andan itibaren bana yaklaşımı, karar vermemi çok kolaylaştıran bir etken oldu. Taraftarımızla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Onların ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Bir an evvel onların önünde oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray'dan Angelino transferiyle ilgili resmi açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende ve Kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

ANGELINO İÇİN PAYLAŞIM

Kulübün sosyal medya hesabından Angelino'yla ilgili videolu bir paylaşım yapıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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