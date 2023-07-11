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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların son olarak transfer gündeminde olan ABD'li yıldız Christian Pulisic'ten geleceği hakkında kritik karar geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 19:17 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 19:18
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Kurmaylar ise transfer harekatını sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Cimbom, ön eleme aşamasını geçmeye çalışacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Bundan dolayı Galatasaray, özellikle bazı bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Sarı-kırmızılıların transferde ise öncelik verdiği bölge hücum hattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Cimbom'un transferde önceliği ise Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon performansı ile iz bırakan yıldız oyuncunun bonservisini almak için yoğun çaba sarf ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Kanat bölgesine de takviye yapmak isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Cimbom, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana Christian Pulisic ile ilgileniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

ABD'li yıldız ise kararını verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in ESPN'in'den derlediği habere göre Chelsea'dan ayrılması kesin gözüyle bakılan Pulisic'in tercihi İtalyan devi Milan oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Son 2 sezondur sakatlıklarla boğuşan 24 yaşındaki futbolcu, ilk 11'deki yerini kaybetmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Pulisic ile Galatasaray, Juventus ve Olympique Lyon ilglieniyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Milan, Pulisic için İngiliz devine 20 milyon sterline yakın bir bonservis bedeli ödeyecek.

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