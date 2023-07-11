GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Christian Pulisic'ten flaş karar

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor.
Kurmaylar ise transfer harekatını sürdürüyor.
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen Cimbom, ön eleme aşamasını geçmeye çalışacak.
Bundan dolayı Galatasaray, özellikle bazı bölgelere takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Sarı-kırmızılıların transferde ise öncelik verdiği bölge hücum hattı.
Cimbom'un forvet hattında sadece Oğulcan Çağlayan ve altyapıdan yetişen Eren Aydın bulunuyor.
Ancak iki isim de Avusturya kampına alınmadı.
Galatasaray antrenmanlarında Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'a forvette şans veriyor.
Cimbom'un transferde önceliği ise Mauro Icardi oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezon performansı ile iz bırakan yıldız oyuncunun bonservisini almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Kanat bölgesine de takviye yapmak isteyen Galatasaray'a kötü haber geldi.
Cimbom, geçtiğimiz sezonun devre arasından bu yana Christian Pulisic ile ilgileniyordu.
ABD'li yıldız ise kararını verdi.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in ESPN'in'den derlediği habere göre Chelsea'dan ayrılması kesin gözüyle bakılan Pulisic'in tercihi İtalyan devi Milan oldu.
Son 2 sezondur sakatlıklarla boğuşan 24 yaşındaki futbolcu, ilk 11'deki yerini kaybetmişti.
Pulisic ile Galatasaray, Juventus ve Olympique Lyon ilglieniyordu.
Milan, Pulisic için İngiliz devine 20 milyon sterline yakın bir bonservis bedeli ödeyecek.
24 yaşındaki yıldız ismin bonservis değeri ise 25 milyon euro.