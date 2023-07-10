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GALATASARAY KISVARDA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Galatasaray - Kisvarda maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Avusturya kampının ilk maçında Kisvarda ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray galibiyet hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:58 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:10
GALATASARAY KISVARDA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Galatasaray - Kisvarda maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Kisvarda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Aslan, Kisvarda ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - KISVARDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Kisvarda maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka GS TV'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - KISVARDA MAÇINI CANLI İZLE

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