Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Sarı kırmızılılar böylece büyük bir başarıya imza attı.
Cimbom'da kazanılan şampiyonluk büyük yankı uyandırırken gelecek sezon için kollar sıvandı.
Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.
Sarı kırmızılılar böylece büyük bir başarıya imza attı.
Cimbom'da kazanılan şampiyonluk büyük yankı uyandırırken gelecek sezon için kollar sıvandı.
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.
Diğer yandan önümüzdeki sezon her kulvarda başarılı olmak isteyen Cimbom'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Bu anlamda Galatasaray'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Cimbom'da son olarak gündeme gelen isim ise İspanyol sol bek Juan Bernat.
Fransız ekibi Paris-Saint Germain'in Paredes ve Icardi görüşmelerinde önerdiği Bernat'a yeşil ışık yakan Galatasaray, bu transfer için atağa kalkmıştı.
Sarı kırmızılılar bu transfer için o formülü kullanacak.
PSG'den yıllık yaklaşık 5 milyon euro kazanan İspanyol sol bekin maaşını yüksek bulan sarı-kırmızılılar, Fransızlar'dan destek isteyecek.
Icardi'de olduğu gibi maaşı paylaşmayı planlayan Aslan, bu teklifle Fransız ekibine gidecek.
Kabul edilmesi halinde görüşmeler hız kazanacak.
30 yaşındaki Juan Bernat futbola ülkesinin takımlarından Valencia altyapısında başladı.
Ardından Valencia'nın A takımına yükselmeyi başardı.
Valencia'nın ardından ise Alman devi Bayern Münih'e transferi gerçekleşti.