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Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Cimbom'un son olarak ise Fransız ekibi PSG'nin formasını terleten İspanyol yıldız Juan Bernat ile ilgilendiği öğrenildi. Galatasaray'da oyuncunun transferi için o formül kullanılacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 09:45
Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Sarı kırmızılılar böylece büyük bir başarıya imza attı.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Cimbom'da kazanılan şampiyonluk büyük yankı uyandırırken gelecek sezon için kollar sıvandı.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanıyor.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Diğer yandan önümüzdeki sezon her kulvarda başarılı olmak isteyen Cimbom'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Bu anlamda Galatasaray'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Cimbom'da son olarak gündeme gelen isim ise İspanyol sol bek Juan Bernat.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Fransız ekibi Paris-Saint Germain'in Paredes ve Icardi görüşmelerinde önerdiği Bernat'a yeşil ışık yakan Galatasaray, bu transfer için atağa kalkmıştı.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Sarı kırmızılılar bu transfer için o formülü kullanacak.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

PSG'den yıllık yaklaşık 5 milyon euro kazanan İspanyol sol bekin maaşını yüksek bulan sarı-kırmızılılar, Fransızlar'dan destek isteyecek.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Icardi'de olduğu gibi maaşı paylaşmayı planlayan Aslan, bu teklifle Fransız ekibine gidecek.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Kabul edilmesi halinde görüşmeler hız kazanacak.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

30 yaşındaki Juan Bernat futbola ülkesinin takımlarından Valencia altyapısında başladı.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Ardından Valencia'nın A takımına yükselmeyi başardı.

Galatasaray Juan Bernat için kolları sıvadı! Transferde o formül devrede

Valencia'nın ardından ise Alman devi Bayern Münih'e transferi gerçekleşti.

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