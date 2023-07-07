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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig ekibinde forma giyen yıldız ismi kadrosuna katmak için takas teklif edildiği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 18:12
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Geçtiğimiz sezon zirvede noktalayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen yönetim, takımı güçlendirmek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Teknik heyetin rapor doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda önceliklik hedef forvet transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Galatasaray, sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis ile yola devam etmedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Nantes ise sezon başında sarı-kırmızılılarda kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanarak Mısırlı forvetin bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Forvet hattı için birçok yıldızla temas halinde olan Aslan'ın önceliğiyse Mauro Icardi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Yönetim, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Arjantinli yıldızın bonservisini almak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Sarı-kırmızılılar, adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılan tecrübeli santrforun transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Mauro Icardi'yi takıma kazandırmak için PSG ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, savunma hattına da takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

RAYYAN BANIYA İÇİN TAKAS TEKLİFİ

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'nın peşine düştü...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Türk statüsünde oynayan İtalyan pasaportlu 24 yaşındaki stoper için takas teklif edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Mathias Ross'u takasta kullanabileceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Rayyan Baniya'nın adı Serie A'nın son şampiyonu Napoli ile de anılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Baniya, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 maça çıktı.

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