TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sürpriz hamle! Süper Lig'in yıldızı takasla gelecek

Geçtiğimiz sezon zirvede noktalayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
Geçtiğimiz sezon zirvede noktalayarak 23. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen yönetim, takımı güçlendirmek için kolları sıvadı.
Teknik heyetin rapor doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılarda önceliklik hedef forvet transferi...
Galatasaray, sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis ile yola devam etmedi.
Nantes ise sezon başında sarı-kırmızılılarda kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanarak Mısırlı forvetin bonservisini aldı.
Forvet hattı için birçok yıldızla temas halinde olan Aslan'ın önceliğiyse Mauro Icardi...
Yönetim, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Arjantinli yıldızın bonservisini almak istiyor.
Sarı-kırmızılılar, adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılan tecrübeli santrforun transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Mauro Icardi'yi takıma kazandırmak için PSG ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, savunma hattına da takviye yapmak istiyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
RAYYAN BANIYA İÇİN TAKAS TEKLİFİ
Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'nın peşine düştü...
Türk statüsünde oynayan İtalyan pasaportlu 24 yaşındaki stoper için takas teklif edildi.
Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Mathias Ross'u takasta kullanabileceği öne sürüldü.
Rayyan Baniya'nın adı Serie A'nın son şampiyonu Napoli ile de anılıyor.
Baniya, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 maça çıktı.
24 yaşındaki stoper, 2 gollük bir performans sergiledi.