Haberler Galatasaray Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Resmi açıklama geldi

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius / FC Struga galibiyle karşılaşacak sarı-kırmızılılara yıldız futbolcu Lucas Torreira'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 20:57 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 21:43
Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtiği mücadeleden 4-3 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Galatasaray'ın golleri Emin Bayram, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan kaydetti.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Hull City'nin golleriyse Tetteh, Christie, Slate ve Estupinan'dan geldi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçından mağlup ayrılan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Sarı-kırmızılılar, organizasyona 2. ön eleme turundan dahil olacak.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Cimbom'un rakibinin belli olacağı kura çekimi 12 Haziran'da gerçekleştirildi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga'nın (Makedonya) galibi ile eşleşti.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Cimbom ilk maçını deplasmanda rövanşı ise iç sahada oynayacak.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala şok bir haber geldi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Galatasaray'ın Hull City ile oynadığı hazırlık müsabakasında sakatlanan Lucas Torreira'nın son durumu belli oldu.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı orta sahasının bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Lucas Torreira'nın 25 Temmuz'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetişememe durumunun olduğu kaydedildi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Lucas Torreira'nın sağlık durumu hakkında Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku!

Kulüpten yapılan duyuruda, "Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

DİĞER
Son dakika haberi: Ve yılın transferi resmen açıklandı! Real Madrid'den yeni yıldızı Arda Güler'e büyük övgü
Müge Anlı'da ortaya çıkan Palu ailesinin damadından skandal savunma: "Meryem'in ölüm kaydı var"
F.Bahçe'ye Samatta piyangosu!
Ve teklif yapıldı! G.Saray'a ManU'dan transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yusuf Demir'e flaş talip! Galatasaray'ın kararı...
Ve teklif yapıldı! G.Saray'a ManU'dan transfer
KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
DGS NE ZAMAN?
2023 DUS SONUÇLARI AÇIKLANDI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adanaspor'dan savunmaya takviye! Adanaspor'dan savunmaya takviye! 22:11
Sakaryaspor Del Valle ile sözleşme imzaladı Sakaryaspor Del Valle ile sözleşme imzaladı 22:07
Çağdaş Atan: Kayserispor taraftarına hayal satmadım Çağdaş Atan: Kayserispor taraftarına hayal satmadım 22:05
Süper Lig ekibinden Pelkas bombası! Süper Lig ekibinden Pelkas bombası! 22:05
Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! 4 oyuncu... Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! 4 oyuncu... 21:22
Granit Xhaka'nın yeni takımı resmen açıklandı! Granit Xhaka'nın yeni takımı resmen açıklandı! 21:20
Daha Eski
Beşiktaş Matt Mitchell ile sözleşme imzaladı Beşiktaş Matt Mitchell ile sözleşme imzaladı 21:20
Caner Osmanpaşa sözleşme uzattı! Caner Osmanpaşa sözleşme uzattı! 21:16
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi Final Etabı kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi Final Etabı kadrosu belli oldu 21:16
Fenerbahçe günü çift antrenmanla geçirdi Fenerbahçe günü çift antrenmanla geçirdi 21:14
Sakaryaspor'dan forvet takviyesi! Sakaryaspor'dan forvet takviyesi! 21:13
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü 21:12