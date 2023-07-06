Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Resmi açıklama geldi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Hull City ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, 3-0 öne geçtiği mücadeleden 4-3 mağlup ayrıldı.
Galatasaray'ın golleri Emin Bayram, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan kaydetti.
Hull City'nin golleriyse Tetteh, Christie, Slate ve Estupinan'dan geldi.
Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçından mağlup ayrılan Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek.
Sarı-kırmızılılar, organizasyona 2. ön eleme turundan dahil olacak.
Cimbom'un rakibinin belli olacağı kura çekimi 12 Haziran'da gerçekleştirildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga'nın (Makedonya) galibi ile eşleşti.
Cimbom ilk maçını deplasmanda rövanşı ise iç sahada oynayacak.
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala şok bir haber geldi.
Galatasaray'ın Hull City ile oynadığı hazırlık müsabakasında sakatlanan Lucas Torreira'nın son durumu belli oldu.
Sarı-kırmızılıların Uruguaylı orta sahasının bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Lucas Torreira'nın 25 Temmuz'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetişememe durumunun olduğu kaydedildi.
Lucas Torreira'nın sağlık durumu hakkında Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.
Kulüpten yapılan duyuruda, "Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.