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Torreira ısrarı

Lazio, Uruguaylı yıldız için 10 milyon euro önerdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
Torreira ısrarı

Geçen sezonun en başarılı isimlerinden Lucas Torreira'yla ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. İtalyan basını, Uruguaylı yıldız için Lazio'nun teklifinin 10 milyon euro'yu bulduğunu duyurdu. Lazio Başkanı Claudio Lotito'nun Torreira için şartları zorladığı vurgulandı. Satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen İtalyan ekibinin, 2 milyon euro kiralama+8 milyon euro satın alma opsiyonu teklifini ilettiği iddia edildi. G.Saray ise 6 milyon euro'ya transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncuya gelen bu teklifi yeterli bulmadı. Torreira'nın menajeri Bentancur geçtiğimiz günlerde Lazio'yla görüştüğünü duyurmuştu.

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