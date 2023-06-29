Haberler Galatasaray Takviye BEKliyor

Takviye BEKliyor

Galatasaray defansının sağı ve solunda sıkıntı yaşanıyor. Sezonunun başarılı ismi Sacha Boey'in sakatlığı bulunuyor. Fransa'da tedavisine devam eden başarılı futbolcunun, kampa geç katılacak. Ayrıca kiralık gelen Sam Adekugbe ve sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir takımdan ayrıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Takviye BEKliyor
Galatasaray defansının sağı ve solunda sıkıntı yaşanıyor. Sezonunun başarılı ismi Sacha Boey'in sakatlığı bulunuyor. Fransa'da tedavisine devam eden başarılı futbolcunun, kampa geç katılacak. Ayrıca kiralık gelen Sam Adekugbe ve sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir takımdan ayrıldı. Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk'un özellikle defansın soluna takviye beklediği ifade edildi.
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