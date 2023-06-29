Takviye BEKliyor

Galatasaray defansının sağı ve solunda sıkıntı yaşanıyor. Sezonunun başarılı ismi Sacha Boey'in sakatlığı bulunuyor. Fransa'da tedavisine devam eden başarılı futbolcunun, kampa geç katılacak. Ayrıca kiralık gelen Sam Adekugbe ve sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir takımdan ayrıldı.
Galatasaray defansının sağı ve solunda sıkıntı yaşanıyor. Sezonunun başarılı ismi Sacha Boey'in sakatlığı bulunuyor. Fransa'da tedavisine devam eden başarılı futbolcunun, kampa geç katılacak. Ayrıca kiralık gelen Sam Adekugbe ve sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir takımdan ayrıldı. Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk'un özellikle defansın soluna takviye beklediği ifade edildi.