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Galatasaray'ın kamp ve hazırlık maçlarının programları belli oldu!

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunun yurt dışı kamp çalışmaları ve hazırlık maçlarının programları belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 19:22
Galatasaray'ın kamp ve hazırlık maçlarının programları belli oldu!

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı birinci etap kamp çalışmaları ve maç programı belli oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak. 18 Temmuz'a dek Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki maç programı şu şekilde:

Galatasaray - Kisvarda FC

Tarih: 10.07.2023

Maç Saati: 19.30 (CET)

Stadyum: Merkür Arena - Graz

FK Austria Wien - Galatasaray

Tarih: 14.07.2023

Maç Saati: 19.30 (CET)

Stadyum: Generali Arena - Viyana

SK Sturm Graz - Galatasaray

Tarih: 18.07.2023

Maç Saati: 19.00 (CET)

Stadyum: Merkür Arena - Graz

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