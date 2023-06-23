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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Son dakika haberi: Transferlerini sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Avrupa kupalarında başarılı bir kadro kurmayı hedefleyen Cimbom'un peşindeki yıldız Leandro Paredes'ten flaş haber geldi. Yıldız oyuncu resmen açıkladı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma 18:48
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Sarı kırmızılı ekibin idarecileri yeni sezon için birçok isimle görüşme halindeydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Dursun Özbek ve kurmayları, Şampiyonlar Ligi'ni ilk hedef olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Yönetim yapacağı transferleri ön eleme maçlarına yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Ancak yönetim transfer piyasasındaki yüksek maliyetlerden dolayı ince eleyip sık dokuma kararı almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Listesinde birçok yıldız olan Aslan'ın, transfer görüşmesi yaptığı futbolculardan birisi de PSG forması giyen Leandro Paredes'ti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Sarı kırmızılıların transferi için yoğun uğraş verdiği Paredes, geleceği hakkında konuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Arjantin basınından derlediği habere göre, başarılı orta saha kariyer planlamasına dair flaş ifadeler kullandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

İşte o sözler...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

"Şu anda Boca Juniors'a dönmek kafamda yok"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

"28 yaşındayım ve gencim"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

"Avrupa'da devam etmek istiyorum"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

"Bu konuyu ailem ve arkadaşlarımla konuştum"

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

"Bana devam etmemi ve eğlenmemi söylediler" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, 39 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Paredes bu maçlarda 1 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Ayrıca 2 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Arjantinli oyuncunun, PSG ile olan kontratı 2024'te sona erecek.

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