TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Paredes heyecanı! Yıldız oyuncu resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı kırmızılı ekibin idarecileri yeni sezon için birçok isimle görüşme halindeydi.
Dursun Özbek ve kurmayları, Şampiyonlar Ligi'ni ilk hedef olarak belirledi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Sarı kırmızılı ekibin idarecileri yeni sezon için birçok isimle görüşme halindeydi.
Dursun Özbek ve kurmayları, Şampiyonlar Ligi'ni ilk hedef olarak belirledi.
Yönetim yapacağı transferleri ön eleme maçlarına yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Ancak yönetim transfer piyasasındaki yüksek maliyetlerden dolayı ince eleyip sık dokuma kararı almıştı.
Listesinde birçok yıldız olan Aslan'ın, transfer görüşmesi yaptığı futbolculardan birisi de PSG forması giyen Leandro Paredes'ti.
Sarı kırmızılıların transferi için yoğun uğraş verdiği Paredes, geleceği hakkında konuştu.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün Arjantin basınından derlediği habere göre, başarılı orta saha kariyer planlamasına dair flaş ifadeler kullandı.
İşte o sözler...
"Şu anda Boca Juniors'a dönmek kafamda yok"
"28 yaşındayım ve gencim"
"Avrupa'da devam etmek istiyorum"
"Bu konuyu ailem ve arkadaşlarımla konuştum"
"Bana devam etmemi ve eğlenmemi söylediler" ifadelerini kullandı.
Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Paredes, 39 karşılaşmada görev aldı.
Paredes bu maçlarda 1 gol attı.
Ayrıca 2 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Arjantinli oyuncunun, PSG ile olan kontratı 2024'te sona erecek.