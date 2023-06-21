Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Son dakika spor haberi: Galatasaray transferde arayışlarına son sürat devam ediyor. Dünyaca ünlü birçok yıldızı listesinde bulunduran sarı-kırmızılılar, genç oyunculara da ayrı bir önem veriyor. Güney Amerika pazarına yönelen yönetim, 20 yaşındaki gelecek vaat eden ismin peşine düştü. Genç futbolcunun kulüp başkanı, Galatasaray'a transferi konusunda cevap verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 21:50
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde etraflı bir araştırma yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, kuracağı alternafli kadroyla iddialı konuma gelmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Özellikle Avrupa'da başarı amaçlayan Cimbom, transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Eksik bölgeler için harekete geçen yönetim, listedeki yıldızlarla girişimlerini hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Doğrudan katkı verecek isimlere ağırlık veren Galatasaray'da genç ve potansiyelli oyuncular da radara alınıyor.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Güney Amerika pazarına yönelen sarı-kırmızılı kurmaylar, buradaki genç futbolcular hakkında araştırmalarda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Birçok oyuncuyu izleyen Aslan, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

DIEGO GOMEZ RADARA GİRDİ!
Galatasaray, Paraguay'ın Libertad takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha Diego Gomez'in peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

KULÜP BAŞKANINDAN AÇIKLAMA!
Libertad Başkanı Ruben Di Tore, sarı-kırmızılıların radarına giren genç oyuncu hakkında transfer açıklamasında bulundu.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

"GALATASARAY'A GİTMEYECEK"
İspanyol basınından La Union'a konuşan Di Tore, Diego Gomez'in Galatasaray'a gitmeyeceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

20 yaşındaki oyuncunun takımda kalacağını belirten Di Tore, "Yerel ve uluslararası düzeyde önemli taahhütlerimiz var. Diego Gomez bizimle birlikte olacak" dedi.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Konunun sadece transfer olmadığını söyleyen Di Tore, İleride başka bir ülkeye satışta hızlı adapte olabilmesi için oyuncuyu hazırlamak istediklerini ifade etti.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Di Tore, "Oyuncuyu düşünmelisiniz, çünkü başka bir ülkeye gittiğinde hayatı değişir ve bununla nasıl yüzleşeceğini bilmesi gerekir. Hayatlarını değiştiriyorlar, örneğin dili ve kültürü" diye yorumladı.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Oyuncusunun büyük bir takıma transfer olmasını isteyeceğini ifade eden Di Tore, "Diego Gomez'in büyük liglere gitmesini isterim, henüz tavanına ulaşmadı.

TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Onu iyi hazırlamanız lazım, yeteneğinin heba olmasını istemiyoruz çünkü maalesef böyle çok vaka var" dedi.

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