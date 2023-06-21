TRANSFER HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! Galatasaray'a gelecek mi?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde etraflı bir araştırma yapıyor.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transferde etraflı bir araştırma yapıyor.
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, kuracağı alternafli kadroyla iddialı konuma gelmek istiyor.
Özellikle Avrupa'da başarı amaçlayan Cimbom, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Eksik bölgeler için harekete geçen yönetim, listedeki yıldızlarla girişimlerini hızlandırdı.
Doğrudan katkı verecek isimlere ağırlık veren Galatasaray'da genç ve potansiyelli oyuncular da radara alınıyor.
Güney Amerika pazarına yönelen sarı-kırmızılı kurmaylar, buradaki genç futbolcular hakkında araştırmalarda bulunuyor.
Birçok oyuncuyu izleyen Aslan, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
DIEGO GOMEZ RADARA GİRDİ!
Galatasaray, Paraguay'ın Libertad takımında forma giyen 20 yaşındaki orta saha Diego Gomez'in peşine düştü.
KULÜP BAŞKANINDAN AÇIKLAMA!
Libertad Başkanı Ruben Di Tore, sarı-kırmızılıların radarına giren genç oyuncu hakkında transfer açıklamasında bulundu.
"GALATASARAY'A GİTMEYECEK"
İspanyol basınından La Union'a konuşan Di Tore, Diego Gomez'in Galatasaray'a gitmeyeceğini söyledi.
20 yaşındaki oyuncunun takımda kalacağını belirten Di Tore, "Yerel ve uluslararası düzeyde önemli taahhütlerimiz var. Diego Gomez bizimle birlikte olacak" dedi.
Konunun sadece transfer olmadığını söyleyen Di Tore, İleride başka bir ülkeye satışta hızlı adapte olabilmesi için oyuncuyu hazırlamak istediklerini ifade etti.
Di Tore, "Oyuncuyu düşünmelisiniz, çünkü başka bir ülkeye gittiğinde hayatı değişir ve bununla nasıl yüzleşeceğini bilmesi gerekir. Hayatlarını değiştiriyorlar, örneğin dili ve kültürü" diye yorumladı.
Oyuncusunun büyük bir takıma transfer olmasını isteyeceğini ifade eden Di Tore, "Diego Gomez'in büyük liglere gitmesini isterim, henüz tavanına ulaşmadı.
Onu iyi hazırlamanız lazım, yeteneğinin heba olmasını istemiyoruz çünkü maalesef böyle çok vaka var" dedi.