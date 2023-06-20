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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hamlelerini yapan sarı-kırmızılılarda öncelik santrfor ve sol bek bölgesine verildi. Mauro Icardi'nin bonservisi için tüm şartları zorlayan Cimbom'da sol bek mevkisi için de yoğun bir uğraş veriliyor. Başkanvekili Erden Timur'un yürüttüğü operasyonda Galatasaray'ın listesine aldığı 4 yıldız ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 19:36 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 19:37
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yönetim gözünü gelecek sezona çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayacak olan sarı-kırmızılılar, ilk hedefi gruplara kalmak olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadro oluşturmayı amaçlayan Cimbom, nokta atışı takviyeler için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Galatasaray'da transfer operasyonunu başkanvekili Erden Timur yönetiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Kadro planlama çalışmalarını yapan Buruk, santrfor ve sol bek bölgelerine ağırlık verilmesini istedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Golcü transferi için öncelik Mauro Icardi'ye verilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Arjantinli yıldızın bonservisini almak isteyen yönetim, tüm şartları seferber etmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Galatasaray'da sol bek mevkisine kaliteli bir transfer yapmak da kritik önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Geçtiğimiz sezon sol bek pozisyonu en çok sıkıntı çekilen bölgelerden biri oldu. Altay'dan satın alınan Kazımcan Karataş sezona iyi bir başlangıç yaptı ancak yaşadığı uzun süreli sakatlık formunu oldukça etkiledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Patrick van Aanholt ise taraftarların eleştirisini topladı. Hollandalı sol bek, ara transfer ve tescil döneminde PSV Eindhoven ile anlaşma imzaladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Sarı-kırmızılılarda sol bekte oynayan Emre Taşdemir de bir türlü istenilen performansı sergileyemedi. Okan Buruk sol bekte zaman zaman sağ bek oynayan Leo Dubois'ya şans verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Kazımcan Karataş sakatlığının düzelmesinin ardından sol bekte sezonu tamamlayan isim oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Hatayspor'dan kiralanan Samuel Adekugbe de beklenen verimi veremedi. Kanadalı sol bekin sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu kullanılmadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Sol bek mevkisine doğrudan katkı verecek bir ismi transfer etmeyi hedefleyen Galatasaray'da listedeki isimler ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

LİSTEDEKİ 4 YILDIZ ORTAYA ÇIKTI!
Okan Buruk'un ismini verdiği 4 oyuncu ile temaslarda bulunan yönetim, aralarından tercih yapacak.

İşte o yıldızlar ve transferdeki son durum...

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

ANGELINO LİSTE BAŞI!
Milliyet'in haberine göre; Süper Lig devinde sol bek pozisyonu için düşünülen adaylar arasında ilk sırada Angelino'nun olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki sol bek için RB Leipzig'in bonservis beklentisinin 7-8 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

İspanyol futbolcu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçirdi. Angelino burada 35 maça çıktı. Tecrübeli sol bek bu müsabakalarda 1 gol ile 12 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

RB Leipzig ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

NUNO TAVARES KİRALANABİLİR!
Sarı-kırmızılıların ilgilendiği bir diğer ismin Arsenal'ın geçtiğimiz sezon Marsilya'ya kiraladığı Nuno Tavares olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

23 yaşındaki sol bek için Arsenal'ın istediği bonservis bedelinin sorun yarattığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Nuno Tavares'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray kurmaylarının kiralama formülü üzerinde durduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Portekizli futbolcu geride kalan sezonda Marsilya formasını 39 maçta giydi. Nuno Tavares bu müsabakalarda 6 gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Nuno Tavares'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

SANDRO İÇİN JUVENTUS'TAN CEVAP!
Galatasaray'ın sol bek transferinde gündemine aldığı bir diğer yıldızın Alex Sandro olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Juventus'un Brezilyalı sol bek için 1 milyon 500 bin euro ile 2 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Alex Sandro, Juventus formasını geride kalan sezonda 37 maçta terletti. Brezilyalı futbolcu bu süreçte takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Juventus'la sözleşmesi 2024 yılında bitecek Alex Sandro'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

ALEX TELLES GÜNDEMDE!
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Alex Telles'in de sol bek transferinde adaylar arasında olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

30 yaşındaki sol bekin Manchester United'la 1 senelik sözleşmesinin kalması nedeniyle bonservis bedelinin maksimum 2 milyon euro civarında olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

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