TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da dev operasyon! Listede dünya yıldızları var

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yönetim gözünü gelecek sezona çevirdi.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yönetim gözünü gelecek sezona çevirdi.
Yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayacak olan sarı-kırmızılılar, ilk hedefi gruplara kalmak olarak belirledi.
Avrupa'da başarı yakalayacak bir kadro oluşturmayı amaçlayan Cimbom, nokta atışı takviyeler için düğmeye bastı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Galatasaray'da transfer operasyonunu başkanvekili Erden Timur yönetiyor.
Kadro planlama çalışmalarını yapan Buruk, santrfor ve sol bek bölgelerine ağırlık verilmesini istedi.
Golcü transferi için öncelik Mauro Icardi'ye verilmiş durumda.
Arjantinli yıldızın bonservisini almak isteyen yönetim, tüm şartları seferber etmiş durumda.
Galatasaray'da sol bek mevkisine kaliteli bir transfer yapmak da kritik önem taşıyor.
Geçtiğimiz sezon sol bek pozisyonu en çok sıkıntı çekilen bölgelerden biri oldu. Altay'dan satın alınan Kazımcan Karataş sezona iyi bir başlangıç yaptı ancak yaşadığı uzun süreli sakatlık formunu oldukça etkiledi.
Patrick van Aanholt ise taraftarların eleştirisini topladı. Hollandalı sol bek, ara transfer ve tescil döneminde PSV Eindhoven ile anlaşma imzaladı.
Sarı-kırmızılılarda sol bekte oynayan Emre Taşdemir de bir türlü istenilen performansı sergileyemedi. Okan Buruk sol bekte zaman zaman sağ bek oynayan Leo Dubois'ya şans verdi.
Kazımcan Karataş sakatlığının düzelmesinin ardından sol bekte sezonu tamamlayan isim oldu.
Hatayspor'dan kiralanan Samuel Adekugbe de beklenen verimi veremedi. Kanadalı sol bekin sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu kullanılmadı.
Sol bek mevkisine doğrudan katkı verecek bir ismi transfer etmeyi hedefleyen Galatasaray'da listedeki isimler ortaya çıktı.
LİSTEDEKİ 4 YILDIZ ORTAYA ÇIKTI!
Okan Buruk'un ismini verdiği 4 oyuncu ile temaslarda bulunan yönetim, aralarından tercih yapacak.
İşte o yıldızlar ve transferdeki son durum...
ANGELINO LİSTE BAŞI!
Milliyet'in haberine göre; Süper Lig devinde sol bek pozisyonu için düşünülen adaylar arasında ilk sırada Angelino'nun olduğu öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki sol bek için RB Leipzig'in bonservis beklentisinin 7-8 milyon euro civarında olduğu belirtildi.
İspanyol futbolcu geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Hoffenheim'da geçirdi. Angelino burada 35 maça çıktı. Tecrübeli sol bek bu müsabakalarda 1 gol ile 12 asist üretti.
RB Leipzig ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek İspanyol oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro.
NUNO TAVARES KİRALANABİLİR!
Sarı-kırmızılıların ilgilendiği bir diğer ismin Arsenal'ın geçtiğimiz sezon Marsilya'ya kiraladığı Nuno Tavares olduğu belirtildi.
23 yaşındaki sol bek için Arsenal'ın istediği bonservis bedelinin sorun yarattığı ifade edildi.
Nuno Tavares'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray kurmaylarının kiralama formülü üzerinde durduğu belirtildi.
Portekizli futbolcu geride kalan sezonda Marsilya formasını 39 maçta giydi. Nuno Tavares bu müsabakalarda 6 gol sevinci yaşadı.
Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Nuno Tavares'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
SANDRO İÇİN JUVENTUS'TAN CEVAP!
Galatasaray'ın sol bek transferinde gündemine aldığı bir diğer yıldızın Alex Sandro olduğu vurgulandı.
Juventus'un Brezilyalı sol bek için 1 milyon 500 bin euro ile 2 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.
Alex Sandro, Juventus formasını geride kalan sezonda 37 maçta terletti. Brezilyalı futbolcu bu süreçte takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi.
Juventus'la sözleşmesi 2024 yılında bitecek Alex Sandro'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro.
ALEX TELLES GÜNDEMDE!
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Alex Telles'in de sol bek transferinde adaylar arasında olduğu öğrenildi.
30 yaşındaki sol bekin Manchester United'la 1 senelik sözleşmesinin kalması nedeniyle bonservis bedelinin maksimum 2 milyon euro civarında olacağının tahmin edildiği ifade edildi.
Alex Telles geride kalan sezonda 38 resmi maçta oynadı. Brezilyalı sol bek bu karşılaşmalarda 3 asist üretti. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro.