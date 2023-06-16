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GALATASARAY HABERLERİ- Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu!

Son dakika haberi: Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, tecrübeli çalıştırıcının yeni takımını açıkladı. İşte Terim'in yeni adresi... | TRANSFER HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 21:57 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 21:57
GALATASARAY HABERLERİ- Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu!

Galatasaray ile efsaneleşen Fatih Terim için flaş bir iddia geldi.

GALATASARAY HABERLERİ- Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu!

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri ile Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Fatih Terim, koltuğa tekrar oturuyor.

GALATASARAY HABERLERİ- Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu!

Son olarak 10 Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrılan Terim, şu anda kulüp çalıştırmıyor.

GALATASARAY HABERLERİ- Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu!

Haberde Fatih Terim'in, ülke futbolu için kesinlikle bir katma değer temsil edeceği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ- Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu!

Suudi Arabistan Milli Takımını son olarak Herve Renard çalıştırmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ- Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu!

Fransız çalıştırıcı, Bolivya'ya 2-1 mağlup oldukları hazırlık maçının ardından istifa kararını duyurmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ- Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu!

Renard yönetiminde elemeleri geçerek Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan, grup maçında turnuvayı kazanan Arjantin'i 2-1 mağlup ederek adından söz ettirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ- Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu!

Fatih Terim'in ise milli takım tecrübesi, Suudi Arabistan Federasyonu için olumlu bir örnek oluşturuyor.

GALATASARAY HABERLERİ- Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu!

Terim yönetiminde A Milli Futbol Takımımız, EURO 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükselmiş, Almanya'ya 3-2 kaybetmişti.

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