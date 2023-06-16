GALATASARAY HABERLERİ- Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu!

Galatasaray ile efsaneleşen Fatih Terim için flaş bir iddia geldi.
Galatasaray ile efsaneleşen Fatih Terim için flaş bir iddia geldi.
Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri ile Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Fatih Terim, koltuğa tekrar oturuyor.
Son olarak 10 Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrılan Terim, şu anda kulüp çalıştırmıyor.
Adı birçok takım ile anılan 69 yaşındaki deneyimli hoca, teknik direktörlük görevine tekrar dönebilir.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre, Suudi Arabistan Milli Takım yeni teknik direktör adayı Fatih Terim.
Yakında bir karar vermek zorunda kalacak olan Suudi Arabistan Federasyonu, birçok ismi değerlendiriyor.
Haberde Fatih Terim'in, ülke futbolu için kesinlikle bir katma değer temsil edeceği ifade edildi.
Suudi Arabistan Milli Takımını son olarak Herve Renard çalıştırmıştı.
Fransız çalıştırıcı, Bolivya'ya 2-1 mağlup oldukları hazırlık maçının ardından istifa kararını duyurmuştu.
Renard yönetiminde elemeleri geçerek Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan, grup maçında turnuvayı kazanan Arjantin'i 2-1 mağlup ederek adından söz ettirmişti.
Fatih Terim'in ise milli takım tecrübesi, Suudi Arabistan Federasyonu için olumlu bir örnek oluşturuyor.
Terim yönetiminde A Milli Futbol Takımımız, EURO 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükselmiş, Almanya'ya 3-2 kaybetmişti.