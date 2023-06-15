Okçu'dan 5.7 milyon Euro

Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'i renklerine bağladı. Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Mısırlı golcünün sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunun devreye sokulduğu ve oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Böylece Galatasaray'ın kasasına 5.7 milyon euro girmiş oldu. Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla 51 maça çıkan 25 yaşındaki oyunu, 11 gol, 4 asistle beğeni toplamıştı. Ancak LGBT temalı formayı giymek istemediği için gözden çıkarıldığı iddia edilmişti.