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Omar şoku

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, sözleşmesi feshedilen Omar Elabdellaoui ile ilgili kararını açıkladı. Buna göre feshin haksız olduğuna kanaat getirerek, Galatasaray tarafından Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ve işleyen faizin ödenmesine, miktarın 45 gün içinde ödenmediği takdirde kulübe transfer yasağı getirilmesine karar verildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Omar şoku
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, sözleşmesi feshedilen Omar Elabdellaoui ile ilgili kararını açıkladı. Buna göre feshin haksız olduğuna kanaat getirerek, Galatasaray tarafından Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ve işleyen faizin ödenmesine, miktarın 45 gün içinde ödenmediği takdirde kulübe transfer yasağı getirilmesine karar verildi.
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