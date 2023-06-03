FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, sözleşmesi feshedilen Omar Elabdellaoui ile ilgili kararını açıkladı. Buna göre feshin haksız olduğuna kanaat getirerek, Galatasaray tarafından Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ve işleyen faizin ödenmesine, miktarın 45 gün içinde ödenmediği takdirde kulübe transfer yasağı getirilmesine karar verildi.
FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, sözleşmesi feshedilen Omar Elabdellaoui ile ilgili kararını açıkladı. Buna göre feshin haksız olduğuna kanaat getirerek, Galatasaray tarafından Omar'a 2 milyon 820 bin 923 euro ve işleyen faizin ödenmesine, miktarın 45 gün içinde ödenmediği takdirde kulübe transfer yasağı getirilmesine karar verildi.