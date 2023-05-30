GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera: Hepimiz şampiyonluğu hak ettik!

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 23. lig şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılıların file bekçisi Fernando Muslera, maçın ardından yaptığı açıklamada sezonu değerlendirirken, şampiyonlukla ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi.

İŞTE MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Geçen sene çok zorlu bir sezon geçirdik. Dursun Özbek ve Erden Timur'un gelmesiyle farklı bir yola girdik. Herkesin şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Taraftarın inanılmaz payı vardı bunda. Hocalarımıza, Florya çalışanlarına, takım arkadaşlarıma, stat çalışanlarına takım arkadaşlarıma ve ailelerine tebriklerimi gönderiyorum. Hepimiz çok mutluyuz."