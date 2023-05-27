Haberler Galatasaray Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sona gelinirken Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Demir, Galatasaray'ın transferlerini överken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a eleştirilerde bulundu. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:09
Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

TURGAY DEMİR - EĞER!

Bu ülkede meşin top, lig adı altında yuvarlanmaya başladığından bu yana en iyi ligi yaşayabilirdik. Eğer Beşiktaş, Valerien Ismael macerası yaşamak yerine sezon başında Şenol Güneş'i takımın başına getirebilse ve Aboubakar'ı da kadrosuna katabilseydi...

Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

Eğer Ali Koç, Valencia gibi çok gollü maçlarda çok gol atan ama zor maçları boş geçen bir golcü yerine zor maçların, derbilerin altından kalkabilecek gerçek bir golcü alabilseydi...

Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

Eğer Trabzonspor, geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun zafer sarhoşluğundan erken kurtulup, kadrosunu korurken doğru takviyeler yapabilseydi...

Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

Dikkat edin, Galatasaray'ın saha içi anlamında EĞERli bir cümle kurmadım. Çünkü orada bir eksik yok. Dursun Özbek yönetimi harika bir takım kurdular. Evet, gerçekten yıllarca unutulmayacak bir sezon yaşayabilirdik... Dört büyükler at başı gider ve son haftanın, son düdüğüne kadar kimse, şu şampiyon olacak bile diyemezdi...

Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

HAKKANİYET ÖNEMLİ

"Eğer"lerimiz bu kadar değil yalnız. Eğer, ligden çekilen takımlar konusunda TFF hakkaniyetli bir karar verebilseydi... Eğer hakemler, gördüklerini çalıp, görmedikleri konusunda VAR'dan doğru zamanda, doğru şekilde uyarılsalardı...

Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

Eğer, Bu ligi bitirmeyiz naraları atılmasaydı... Eğer başkan, yönetici ve teknik adamlar her puan kaybı sonrası hakem hatalarını fırsat bilip ortalığı yangın yerine çevirmeseydi... Eğer hiçbir darbe almadan yerde yatan zaman hırsızı futbolcularımız olmasaydı... Eğer, rakipleri lehine hakem hatası olunca kıyameti koparan, kendi lehlerine olan hatalarda ise rakip taraftarlara "Ağlayana emzik" diyen taraftarlarımız olmasaydı...

Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

Gerçekten yıllarca unutulmayacak bir sezon yaşayabilirdik... Icardi, Aboubakar ve diğerlerinin (F.Bahçe ve Trabzonspor'un da bu ayarlarda iki golcü alsalardı) yarışını sadece biz değil tüm gezegen keyifle izler, Süper Lig başka bir seviyeye çıkardı...

Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

Dünya basını her hafta ligimizdeki golcülerden, rekabetten, futbol anlamında yaşanan kusursuz fırtınadan bahsetmek zorunda kalırlardı... Avrupa ve dünyada yöneticilerimizin açıklamaları, hakemlerimizin saçmalıkları ya da tribünlerimizde çıkan olaylar değil futbolumuzun güzellikleri manşetlere taşınır ve biz gerçek bir futbol ülkesi olma yolunda çok önemli bir adım atmış olurduk...

Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

SIRADAN BİR YARIŞ

Olmadı... Yine sıradan bir lig yaşadık, yaşıyoruz. G.Saray gibi daha iyi transferler yapan öne çıktı, Fenerbahçe gibi eksiklerini tamamlayamayanlar geride kaldı, Beşiktaş gibi arızalarını geç de olsa giderenler son anda gaza bastı, Trabzonspor ve Başakşehir gibi ciddi çaba harcamayanlar ise ligin rengi olmaktan bile uzak kaldılar.

Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

G.Saray dışındaki kulüpler bu sezon transfer konusunda sınıfta kaldılar, Beşiktaş ise bütünlemede geçti. Hikaye bu kadar basit.

Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

Transfer dediğimiz olayın kestirmesi de şudur; Büyük oyuncu, büyük oynar, net! İşte Icardi ve Aboubakar, ne kadar fark yarattılar... F.Bahçe'de böyle bir golcü olsaydı ve sezon başında takımlar bu kadrolara sahip olsalardı neler olurdu düşünebiliyor musunuz!?

Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

Eğer Trabzonspor'un, Cornelius, Nwakaeme ve Visca'lı bir kadrosu olsaydı.. Eğer Başakşehir'in, Napoleoni, Adebayor, Demba Ba'lı kadrosunun kalitesine erişebilseydi...

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