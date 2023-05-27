Turgay Demir'den çarpıcı değerlendirme! "Harika bir takım kurdular"

SIRADAN BİR YARIŞ

Olmadı... Yine sıradan bir lig yaşadık, yaşıyoruz. G.Saray gibi daha iyi transferler yapan öne çıktı, Fenerbahçe gibi eksiklerini tamamlayamayanlar geride kaldı, Beşiktaş gibi arızalarını geç de olsa giderenler son anda gaza bastı, Trabzonspor ve Başakşehir gibi ciddi çaba harcamayanlar ise ligin rengi olmaktan bile uzak kaldılar.