Haberler Galatasaray Luis Figo'dan dikkat çeken sözler! "Galatasaray çok iyi gidiyor"

Luis Figo'dan dikkat çeken sözler! "Galatasaray çok iyi gidiyor"

Son dakika spor haberleri... Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Luis Figo, İstanbul'da organize edilecek Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu. Türk futbolunu da yorumlayan Figo, "Galatasaray çok iyi gidiyor. Tabii ki iyi şeyler söyleyebilirim Portekizli oyuncular hakkında. Galatasaray neredeyse kupayı kazanmak üzere" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 10:49
Luis Figo'dan dikkat çeken sözler! "Galatasaray çok iyi gidiyor"

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde 10 Haziran'da oynanacak olan Manchester City - Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter'in dünyaca ünlü eski yıldız futbolcularından Luis Figo açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ BİR REKABET GÖRECEĞİZ"

İstanbul'daki final için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Figo, "Herkes bugünü bekliyordu, çok uzun bir yıl oldu. Tabii ki bütün takımlar çok iyi oynadı. Çok zorlu bir yılın ardından bugün finale ulaşıyoruz. Manchester City ve Inter arasında bir rekabet var. Herkesin favorisi Manchester gibi görünüyor ama Inter, İtalya Kupası'nı kazandı ve çok güçlü bir rakip olarak Manchester City'nin karşısına çıkacak. Büyük ihtimal Manchester'ın top hakimiyeti daha yüksek olacaktır. Fakat güçlü bir rekabet göreceğiz sanırım finalde" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY NEREDEYSE KUPAYI KAZANMAK ÜZERE"

Spor Toto Süper Lig'de oynayan Portekizli futbolcular ve Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un performanslarını da değerlendiren Figo, "Galatasaray çok iyi gidiyor. Tabii ki iyi şeyler söyleyebilirim Portekizli oyuncular hakkında. Galatasaray neredeyse kupayı kazanmak üzere. Fenerbahçe'de de Jesus var, kendisinin ilk senesi. İlk senesi için çok iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Kendisi benim çok da iyi arkadaşımdır" diye konuştu.

"EN BÜYÜK 3 KULÜBÜ BİLİYORUM"

Türkiye Ligi'ni çok fazla takip etme şansı bulamadığını aktaran Portekizli eski futbolcu, "İspanya'da yaşadığım için uzaktan takip edebiliyorum. En büyük 3 kulübü biliyorum; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Avrupa kupasındaki takımların durumunu takip edebiliyorum daha çok" şeklinde konuştu.

Luis Figo, 'Aktif futbol yaşantısında Türkiye'den teklif aldı mı?' sorusuna ise, "Hayır. Muhtemelen çok pahalı kalıyordum" cevabını verdi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Serdar Dursun’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig’de kalacak derken sürpriz takıma gidiyor…
Mazhar Alanson'un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden son haliyle gençleri cebinden çıkarıyor! Spora kendini adayan Suden'ın kasları olay
Di Maria'dan G.Saraylıları üzecek haber!
F.Bahçe'ye 72 milyon Euro'luk yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Di Maria'dan G.Saraylıları üzecek haber!
Muslera uçakta çılgına döndü! Takım arkadaşlarına sinirlendi
atv CANLI İZLE (HD) - atv dizileri | ATV YAYIN AKIŞI | atv CANLI YAYIN 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? Türkiye - Çekya maçı saat kaçta? 10:41
Osasuna - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Osasuna - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 10:18
Di Maria'dan G.Saraylıları üzecek haber! Di Maria'dan G.Saraylıları üzecek haber! 10:16
Mallorca - Valencia maçı saat kaçta? Mallorca - Valencia maçı saat kaçta? 10:15
Vissel Kobe Iniesta ile yollarını ayırdı Vissel Kobe Iniesta ile yollarını ayırdı 10:02
Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti 09:49
Daha Eski
F.Bahçe'ye 72 milyon Euro'luk yıldız! F.Bahçe'ye 72 milyon Euro'luk yıldız! 09:48
Muslera uçakta çılgına döndü! Takım arkadaşlarına sinirlendi Muslera uçakta çılgına döndü! Takım arkadaşlarına sinirlendi 09:46
Manchester United - Chelsea maçı saat kaçta? Manchester United - Chelsea maçı saat kaçta? 09:39
Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? 09:30
Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? 09:21
Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor Boey'den flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor 09:17