Luis Figo'dan dikkat çeken sözler! "Galatasaray çok iyi gidiyor"

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde 10 Haziran'da oynanacak olan Manchester City - Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter'in dünyaca ünlü eski yıldız futbolcularından Luis Figo açıklamalarda bulundu.

"GÜÇLÜ BİR REKABET GÖRECEĞİZ"

İstanbul'daki final için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Figo, "Herkes bugünü bekliyordu, çok uzun bir yıl oldu. Tabii ki bütün takımlar çok iyi oynadı. Çok zorlu bir yılın ardından bugün finale ulaşıyoruz. Manchester City ve Inter arasında bir rekabet var. Herkesin favorisi Manchester gibi görünüyor ama Inter, İtalya Kupası'nı kazandı ve çok güçlü bir rakip olarak Manchester City'nin karşısına çıkacak. Büyük ihtimal Manchester'ın top hakimiyeti daha yüksek olacaktır. Fakat güçlü bir rekabet göreceğiz sanırım finalde" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY NEREDEYSE KUPAYI KAZANMAK ÜZERE"

Spor Toto Süper Lig'de oynayan Portekizli futbolcular ve Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un performanslarını da değerlendiren Figo, "Galatasaray çok iyi gidiyor. Tabii ki iyi şeyler söyleyebilirim Portekizli oyuncular hakkında. Galatasaray neredeyse kupayı kazanmak üzere. Fenerbahçe'de de Jesus var, kendisinin ilk senesi. İlk senesi için çok iyi bir performans gösterdiğini söyleyebilirim. Kendisi benim çok da iyi arkadaşımdır" diye konuştu.

"EN BÜYÜK 3 KULÜBÜ BİLİYORUM"

Türkiye Ligi'ni çok fazla takip etme şansı bulamadığını aktaran Portekizli eski futbolcu, "İspanya'da yaşadığım için uzaktan takip edebiliyorum. En büyük 3 kulübü biliyorum; Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Avrupa kupasındaki takımların durumunu takip edebiliyorum daha çok" şeklinde konuştu.

Luis Figo, 'Aktif futbol yaşantısında Türkiye'den teklif aldı mı?' sorusuna ise, "Hayır. Muhtemelen çok pahalı kalıyordum" cevabını verdi.

