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Galatasaray'da Okan Buruk'tan İstanbulspor galibiyeti sonrası flaş sözler! "Fenerbahçe'yi bekleyeceğiz"

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 22:54 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 23:03
Galatasaray'da Okan Buruk'tan İstanbulspor galibiyeti sonrası flaş sözler! "Fenerbahçe'yi bekleyeceğiz"

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Maçın kontrolü bizdeydi. Konsantreydik, iyi savunma yaptık. Son haftaların formda takımı İstanbulspor'a karşı pozisyon vermeden maçı bitirdik.

İstanbulspor'u ve Fatih Hoca'yı kutlarım. Ligde iyi işler yapıyorlar. Tehlikeli bir takım. Çok da önemli puanlar kazandılar. Onlara da başarılar dilerim.

Savunma hattımız iki maçtır çok iyi oynadı. Victor Nelsson da çok iyi oynadı. Kafasına aldığı darbeden etkilenmedi. İkinci golden önce çok iyi bir mücadele etti. Hepimiz onu alkışladık. Taraftar da maçtan sonra ilk onu tribüne çağırdı. Sergio Oliveira çok önemli bir oyuncu. Hücumda bize etkili oluyor. 1-0 olması, Fredrik Midtsjö'nün dinamizminden yararlanmak istedik. Taktiksel değişiklik yaptık.

Şampiyonluğa maç maç gidiyoruz. Fenerbahçe'nin maçını oynamasını bekleyeceğiz. Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe ile bitiriyoruz. Tüm maçları kazanarak bitirmek istiyoruz. En kısa zamanda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Cumartesi şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç olacak.

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