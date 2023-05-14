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Yılın en iyi genci Sadık

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından yılın en iyileri de belli oluyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray Nef'in milli oyuncusu Sadık Emir Kabaca, yılın en iyi genç oyuncusu seçildiği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Yılın en iyi genci Sadık
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından yılın en iyileri de belli oluyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Galatasaray Nef'in milli oyuncusu Sadık Emir Kabaca, yılın en iyi genç oyuncusu seçildiği ifade edildi. 22 yaşındaki basketbolcu, bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 12 müsabakada 9.4 sayı, 3.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarıyla öne çıkmayı başardı.
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