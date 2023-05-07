GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi sürüyor.
Sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarında gaza bastı.
Aslan, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için adaylarını belirledi. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların gündeminde Moussa Dembele yer alıyor.
Galatasaray'a geleceği iddia edilen Moussa Dembele'nin talipleri her geçen gün artıyor.
İngiltere'den Aston Villa, Leeds United ve West Ham, İtalya'dan ise Inter oyuncuyla ilgileniyor.
Lyon ile sözleşmesinin sonuna gelen 26 yaşındaki golcünün, gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtilirken Dembele'nin ilk etapta Premier Lig'e sıcak baktığı ifade edildi.
Menajeriyle sürekli temas halinde olduğu da belirtildi.
26 yaşındaki yıldız isim bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 1 de asist yaptı.
MOUSSA DEMBELE KİMDİR?
Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.
Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.
Burada başarılı 2 yıl geçiren golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı.
2020-21 sezonunun ikinci yarısını İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi.
Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 22 gol-5 asistlik performans gösterdi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mali asıllı Moussa Dembele'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...