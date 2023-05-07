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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği golcü oyuncuya yeni talipler çıktı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 14:48
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

Spor Toto Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'ın şampiyonluk mücadelesi sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

Sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarında gaza bastı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

Aslan, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için adaylarını belirledi. Forvet hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların gündeminde Moussa Dembele yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

Galatasaray'a geleceği iddia edilen Moussa Dembele'nin talipleri her geçen gün artıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

İngiltere'den Aston Villa, Leeds United ve West Ham, İtalya'dan ise Inter oyuncuyla ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

Lyon ile sözleşmesinin sonuna gelen 26 yaşındaki golcünün, gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtilirken Dembele'nin ilk etapta Premier Lig'e sıcak baktığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

Menajeriyle sürekli temas halinde olduğu da belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

26 yaşındaki yıldız isim bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Moussa Dembele, 12 Temmuz 1996'da Fransa'nın Pontoise kentinde dünyaya geldi. Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele, 2012 yazında Fulham'ın altyapısına transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

Dembele, 2014'te A takıma yükselirken; 2016 yazında ise sözleşmesinin bitmesinin ardından Celtic'e imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

Burada başarılı 2 yıl geçiren golcü oyuncu, 2018 yazında 22 milyon euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

2020-21 sezonunun ikinci yarısını İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 36 maça çıkan 26 yaşındaki santrfor, 22 gol-5 asistlik performans gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Dembele'de zorlu rakipler!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mali asıllı Moussa Dembele'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...

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