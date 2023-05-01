Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi sonrası flaş yorum! Fenerbahçeliler daha çok sevindi

Sizler bu satırları okurken ligimizde belki de kartlar yeniden dağıtılıyor olacak. Yine bu satırları okuyan F.Bahçeliler, 2-0'dan İstanbulspor'a nasıl puan kaybettiklerine ve hatta 10 kişilik Beşiktaş'a nasıl yenildiklerine hayıflanıyorlardır. Şimdi 3 puan fark var. Dün geceye bakarsak Beşiktaş çok iyi mücadele etti, çok iyi savundu ve hak ettikleri 3 puanı aldılar. Maçın kırılma anı kesinlikle Oliveira. Diğer bir deyimle, maçı kıran adam. 58. dakikada Oliveira, topu kaptırıp takımının gol yemesine sebep olmasaydı belki de maç beraberliğe kilitlenecekti.

Oyuna Galatasaray çok iyi başladı. İlk 20-25 dakika çok soğukkanlı oynadılar ve Icardi ile golü buldular. Sonra yavaş yavaş Beşiktaş ağırlığını koydu ve Saiss ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıya baktığımızda aslında ilk bölümde o ana kadar kulvar olan Adekugbe'nin arkasından yapılan ortalarda Aboubakar, 3 tane birbirine benzer gol kaçırdı. Ama dedik ya imdada Oliveira yetişti, topu kaptırdı ve G.Saray golü yiyiverdi. Bu dakikadan sonra Galatasaray müthiş baskı uyguladı. Baskı var ama pozisyon yok.

FENERBAHÇELİLER DE SEVİNDİ

Özellikle Beşiktaş'ta Gedson ve Redmond, hem hücumda hem defansa yardımda çok iyi oynadılar. Savunmada Colley ve Saiss de öyle. Neredeyse bütün ortaları bertaraf ettiler. Maç biterken de Aboubakar, pastanın üzerine çileği koyuverdi. Sonuçta dün gece Beşiktaşlılardan çok belki de F.Bahçeliler sevindi. Geçen hafta bu zamanlar 'Her şey bitti' derken şu anda 'Acaba' diyorlar. Hakem Ali Şansalan ufak tefek hatalarına karşı böylesine kritik bir maçı çok iyi idare etti. Ufak tefek hatalar ise böyle derbilerde asla göz önüne alınmamalı.