Kazanmaya gideceğiz

Aslan'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, dünkü idman öncesi iddialı açıklamalar yaptı. Her maça aynı önemi verdiklerini belirten başarılı orta saha, Vodafone Park'a da kazanmak için gideceklerini ifade etti. Derbi galibiyetlerinin önemli olduğunu kaydeden Oliveira, "Ama diğer maçları kaybettiğinizde derbilerin bir anlamı olmuyor. Kazanmaya hazırız. Bu maça odaklanmış durumdayız" dedi. G.Saray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu hatırlatan Oliveira, 23. şampiyonluk için elinden gelen katkıyı vereceğini dile getirdi.