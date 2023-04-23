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Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine almıştı. Serie A devi Milan'ın da Aslan'ın ilgilendiği genç oyuncuyu listesine eklediği kaydedildi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 12:18
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

Lig yarışını önde götüren sarı-kırmızılılarda, transfer çalışmaları da hız kesmiyor.

Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Aslan, alternatifli bir liste üzerinden ilerliyor.

Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde Atalanta forması giyen 20 yaşındaki genç santrfor Rasmus Hojlund için nabız yokladığı bildirilmişti.

Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

Sarı-kırmızılılara bu transferde dev bir rakip çıktı. İşte detaylar...

Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

İtalyan basınından Milan News24'te yer alan habere göre Serie A devi Milan forvet hattında takviye yapmak için ilk adayını belirledi.

Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

Milano temsilcisinin, Atalanta'nın genç yıldızı Hojlund'u istediği kaydedildi. Ancak bu transferin gerçekleşmesinin kolay olmadığı da vurgulandı.

Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

Haberde; alternatif belirlediği ifade edilen Milan'ın listesinde West Ham'dan Scamacca ile Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin de yer aldığı ifade edildi.

Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

Sarı-kırmızılılarda başarılı bir sezon geçiren Arjantinli golcü, çıktığı 17 Süper Lig müsabakasında rakip fileleri 13 kez sarstı.

Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

28 Ocak 2022 tarihinde FC Kopenhag'dan Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a 1.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

Burada iyi bir performansa imzasını atan Hojlund, 27 Ağustos 2022'de İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'ya 17.2 milyon euro bonservis bedeliyle gitti.

Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

1.91 cm boyundaki Hojlund, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 20 yaşındaki genç oyuncu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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