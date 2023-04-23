Milan'dan Galatasaray'ın gözdesi Hojlund'a kanca! Icardi detayı

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.
Lig yarışını önde götüren sarı-kırmızılılarda, transfer çalışmaları da hız kesmiyor.
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Aslan, alternatifli bir liste üzerinden ilerliyor.
Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde Atalanta forması giyen 20 yaşındaki genç santrfor Rasmus Hojlund için nabız yokladığı bildirilmişti.
Sarı-kırmızılılara bu transferde dev bir rakip çıktı. İşte detaylar...
Milano temsilcisinin, Atalanta'nın genç yıldızı Hojlund'u istediği kaydedildi. Ancak bu transferin gerçekleşmesinin kolay olmadığı da vurgulandı.
Haberde; alternatif belirlediği ifade edilen Milan'ın listesinde West Ham'dan Scamacca ile Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin de yer aldığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılılarda başarılı bir sezon geçiren Arjantinli golcü, çıktığı 17 Süper Lig müsabakasında rakip fileleri 13 kez sarstı.
Icardi, bu maçlarda 7 de asist yapma başarısı gösterdi.
RASMUS HOJLUND KİMDİR?
4 Şubat 2003 tarihinde Kopenhag'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Boldklubben af 1893 Youth altyapısında başladı.
Daha sonra sırasıyla Bröndby IF, Holbaek ve Kopenhag formaları giydi.
28 Ocak 2022 tarihinde FC Kopenhag'dan Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a 1.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Burada iyi bir performansa imzasını atan Hojlund, 27 Ağustos 2022'de İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'ya 17.2 milyon euro bonservis bedeliyle gitti.
1.91 cm boyundaki Hojlund, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 20 yaşındaki genç oyuncu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Yıldız futbolcu, Danimarka Milli Takımı ile çıktığı 4 maçta rakip fileleri 5 kez sarstı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro...