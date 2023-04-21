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Aslan kesildi

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan G.Saray her alanda etkili performansıyla öne çıkıyor. Geride kala 30 haftada 28 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 06:50
Aslan kesildi
Topladığı 69 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan Aslan, son 8 haftasına girilen ligde şampiyonluğun en büyük adayı konumunda...Sezonun ilk 11 haftasında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen "Cimbom" bu süreçte 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ligin 12. haftasıyla çıkışa geçen sarı-kırmızılılar, bu dönemde yaptığı 18 maçın 17'sini kazandı, 1 yenilgi yaşadı.

ICARDİ FARK YARATTI

Galatasaray Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan 2. takım konumunda... Ligde geride kalan 28 müsabakada 64 gol atan sarıkırmızılı ekip, maç başına 2.28'lik ortalama yakaladı. G.Saray, ligin en golcü takımı olan F.Bahçe'den sadece 5 gol az attı. Cimbom, bu performansıyla 28. maçlar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Bu başarıda en büyük payı 13 golle yeni transfer İcardi aldı. Tecrübeli futbolcu, ayrıca takıma hazırladığı pozisyonlarla da katkı verdi. İcardi, 2018-2019 sezonunda 14 gol kaydeden Onyekuru'dan sonra en fazla gol atan oyuncu oldu.

Galatasaray'ın bu sezon attığı gollerin yarısından fazlası yeni transferlerden geldi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 28 maçta 61 kez fileleri havalandırırken 3 golü de hükmenden buldu. Bu gollerin 57'sine 14 farklı sarı-kırmızılı futbolcu imza attı, 4 gol de rakipler tarafından kendi kalelerine gönderildi. Takımın en golcü oyuncusu olan İcardi'yi (13), 8'er golle Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlu takip etti. Mertens 6, Rashica 4, Barış Alper, Zaniolo, Juan Mata ve Abdülkerim üçer, Oliveira 2, Yunus, Midtsjö, Emre Taşdemir ve Leo Dubois birer gol buldu.

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