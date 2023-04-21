Aslan kesildi

ICARDİ FARK YARATTI
Galatasaray Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan 2. takım konumunda... Ligde geride kalan 28 müsabakada 64 gol atan sarıkırmızılı ekip, maç başına 2.28'lik ortalama yakaladı. G.Saray, ligin en golcü takımı olan F.Bahçe'den sadece 5 gol az attı. Cimbom, bu performansıyla 28. maçlar itibarıyla son 17 sezonun en iyi performansını sergiliyor. Bu başarıda en büyük payı 13 golle yeni transfer İcardi aldı. Tecrübeli futbolcu, ayrıca takıma hazırladığı pozisyonlarla da katkı verdi. İcardi, 2018-2019 sezonunda 14 gol kaydeden Onyekuru'dan sonra en fazla gol atan oyuncu oldu.
Galatasaray'ın bu sezon attığı gollerin yarısından fazlası yeni transferlerden geldi. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon oynadığı 28 maçta 61 kez fileleri havalandırırken 3 golü de hükmenden buldu. Bu gollerin 57'sine 14 farklı sarı-kırmızılı futbolcu imza attı, 4 gol de rakipler tarafından kendi kalelerine gönderildi. Takımın en golcü oyuncusu olan İcardi'yi (13), 8'er golle Bafetimbi Gomis ve Kerem Aktürkoğlu takip etti. Mertens 6, Rashica 4, Barış Alper, Zaniolo, Juan Mata ve Abdülkerim üçer, Oliveira 2, Yunus, Midtsjö, Emre Taşdemir ve Leo Dubois birer gol buldu.