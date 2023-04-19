Haberler Galatasaray Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci sarı kırmızılıların futboluna övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 08:51
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Puanını 69 yapan Cimbom maç fazlasıyla farkı 9'a çıkardı.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Alanya deplasmanındaki galibiyetini yorumladı.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Galatasaray'ın tüm takımlara karşı galibiyetinin olduğunu ifade eden Kahveci, "Bugün Alanyaspor'u yenerek ligdeki tüm takımlara karşı galibiyet alan bir Galatasaray var.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir maçlarında öyle bir seri başladı ki. 11 gol atıp 3'te 3 yapıp araya girdiler.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

O günden beri sadece Konya mağlubiyeti. 18 maçta 17 galibiyet. Bu maç da zor deplasmandı, zor rakipti ama işi kolaya çeviren Galatasaray.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Konya maçı haricinde o gün Galatasaray istediğini alamadı ama tekrar lige döndü. Kasımpaşa, Adana Demir maçı 80'e kadar istediğin oyun yok ama Zaniolo, Midtsjö harika gol atıyor, maçı istediği anda çevirebiliyorlar" açıklamasını yaptı.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Taraftarın heyecanından bahseden eski futbolcu, "Şuan bir maç fazla 9 puan ve gol averajıyla önde bir Galatasaray.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Son 2 maçta 10 gol izledi taraftar. Dakika 67 olmuş 4-1 maç ama bırakmıyor Galatasaray. Kayseri maçında 30 dakika sonra 3-0 olmuş maç. Taraftar da sıkılmıyor hep o heyecanı yaşıyor" dedi.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Galatasaray'ın yıldızları hakkında konuşan Nihat Kahveci, "Herhalde sadece Muslera pozisyona girmedi bugün.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Abdülkerim kafayla atıyor, Kerem ilk yarı yok ama asist yaptı. Icardi rahatsızlığı varmış belli ki ama o kadar doğru zamanda bir koşu attı ki. Mertens'in gözünde öyle bir mercek var ki topu yolladığı yer ve Icardi'nin klas vuruşu geliyor.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Mertens ben de gol atayım diyip golünü atıyor. Zaniolo, Gomis, Yunus etkili oynuyorlar. Adekugbe bile geldiğinden beri en etkili olduğu maçı oynadı. E bunları gördükten sonra ne yapacağız, tebrik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Devre arası transferlerin takıma katkısından bahseden Kahveci, "Ne diyoruz, devre arası ek transfer... Bak Adekugbe bugün ne kadar etkili oynadı.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Alanyaspor'un sol beki de sürekli ileriyi düşündü mesela özellikle ilk yarıda. Galatasaray'da bakıyorsun 1. viteste gidiyor gibi, 1'den 5. vitese bir anda bir takıyor takım sanki golü atıyor.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Öyle bir takım var ki Galatasaray'da, çok sağlam bir omurga var ve son onu bir anda bozup yeni bir omurga koyuyorsun oraya hiçbir sıkıntı olmuyor.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Icardi çıkıyor Jeff Bezos giriyor. Mertens çıkıyor Bill Gates giriyor. Kerem çıkıyor Elon Musk giriyor sanki. Kulübe de zengin kaliteli" dedi.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Fatih Karagümrük maçının önemine değinen eski futbolcu, "Şimdi en kritik süreç başlıyor. İlk yarıda çıkış yaşadığı Karagümrük maçı geldi Galatasaray'ın önüne.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Arkasından Beşiktaş ve Başakşehir maçları var ve bu maçların sonucu ne olacak bakalım. Bu süreci nasıl geçirecekler merak ediyorum" açıklamasını yaptı.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Galatasaray'ın futbol seviyesini yorumlayan Nihat Kahveci, "Ben şimdi diyelim ki Fenerbahçeli oyuncuyum, kamptayım ve izliyorum maçı. Dakika 67 ve 4-1 olmuş maç. Ben kesin kazanmam lazım diye izleyeceğim maçı. Bu bir baskı üretiyor.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum onlar da kazanıyor, yarışın içinde tutuyorlar kendilerini. Çok istedikleri oyunu oynamıyorlar ama 18'de 17 yapmış bir takımla rekabet etmek de kolay değil.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Galatasaray seviyeyi aldı Pluton'a kadar götürdü. Fenerbahçe de bekliyor ne zaman puan kaybedecekler diye. Bundan sonra Fenerbahçe Karagümrük maçını bekleyecek, sonra Beşiktaş deplasmanı beklenecek. Beklerken de kazanman gerekiyor. Bakalım nereye kadar devam edecek" diye konuştu.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Son olarak Galatasaray'ın şampiyonluğa inancından bahseden Kahveci, "Galatasaray'ın önü şimdi 4 şeritli otoban, önü açık. Gerçekten oynayanı sonradan gireni yönetimi taraftarı şampiyonluğa hepsi inanıyor.

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Sahanın içinde oynanan oyun ve atılan goller böyle hissettirir camiayı. Galatasaray 3'ü attıktan sonra 4'ü, 4 atsa 5'i arıyor. Önemli olan bu istek ve arzu olunca istediğini alabiliyor Galatasaray." dedi.

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