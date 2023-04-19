Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Abdülkerim kafayla atıyor, Kerem ilk yarı yok ama asist yaptı. Icardi rahatsızlığı varmış belli ki ama o kadar doğru zamanda bir koşu attı ki. Mertens'in gözünde öyle bir mercek var ki topu yolladığı yer ve Icardi'nin klas vuruşu geliyor.