Nihat Kahveci'den Galatasaray'a övgü dolu sözler! "Şampiyonluğa hepsi inanıyor"

Galatasaray'ın tüm takımlara karşı galibiyetinin olduğunu ifade eden Kahveci, "Bugün Alanyaspor'u yenerek ligdeki tüm takımlara karşı galibiyet alan bir Galatasaray var.
Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir maçlarında öyle bir seri başladı ki. 11 gol atıp 3'te 3 yapıp araya girdiler.
O günden beri sadece Konya mağlubiyeti. 18 maçta 17 galibiyet. Bu maç da zor deplasmandı, zor rakipti ama işi kolaya çeviren Galatasaray.
Konya maçı haricinde o gün Galatasaray istediğini alamadı ama tekrar lige döndü. Kasımpaşa, Adana Demir maçı 80'e kadar istediğin oyun yok ama Zaniolo, Midtsjö harika gol atıyor, maçı istediği anda çevirebiliyorlar" açıklamasını yaptı.
Taraftarın heyecanından bahseden eski futbolcu, "Şuan bir maç fazla 9 puan ve gol averajıyla önde bir Galatasaray.
Son 2 maçta 10 gol izledi taraftar. Dakika 67 olmuş 4-1 maç ama bırakmıyor Galatasaray. Kayseri maçında 30 dakika sonra 3-0 olmuş maç. Taraftar da sıkılmıyor hep o heyecanı yaşıyor" dedi.
Abdülkerim kafayla atıyor, Kerem ilk yarı yok ama asist yaptı. Icardi rahatsızlığı varmış belli ki ama o kadar doğru zamanda bir koşu attı ki. Mertens'in gözünde öyle bir mercek var ki topu yolladığı yer ve Icardi'nin klas vuruşu geliyor.
Mertens ben de gol atayım diyip golünü atıyor. Zaniolo, Gomis, Yunus etkili oynuyorlar. Adekugbe bile geldiğinden beri en etkili olduğu maçı oynadı. E bunları gördükten sonra ne yapacağız, tebrik edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Devre arası transferlerin takıma katkısından bahseden Kahveci, "Ne diyoruz, devre arası ek transfer... Bak Adekugbe bugün ne kadar etkili oynadı.
Alanyaspor'un sol beki de sürekli ileriyi düşündü mesela özellikle ilk yarıda. Galatasaray'da bakıyorsun 1. viteste gidiyor gibi, 1'den 5. vitese bir anda bir takıyor takım sanki golü atıyor.
Öyle bir takım var ki Galatasaray'da, çok sağlam bir omurga var ve son onu bir anda bozup yeni bir omurga koyuyorsun oraya hiçbir sıkıntı olmuyor.
Icardi çıkıyor Jeff Bezos giriyor. Mertens çıkıyor Bill Gates giriyor. Kerem çıkıyor Elon Musk giriyor sanki. Kulübe de zengin kaliteli" dedi.
Fatih Karagümrük maçının önemine değinen eski futbolcu, "Şimdi en kritik süreç başlıyor. İlk yarıda çıkış yaşadığı Karagümrük maçı geldi Galatasaray'ın önüne.
Arkasından Beşiktaş ve Başakşehir maçları var ve bu maçların sonucu ne olacak bakalım. Bu süreci nasıl geçirecekler merak ediyorum" açıklamasını yaptı.
Galatasaray'ın futbol seviyesini yorumlayan Nihat Kahveci, "Ben şimdi diyelim ki Fenerbahçeli oyuncuyum, kamptayım ve izliyorum maçı. Dakika 67 ve 4-1 olmuş maç. Ben kesin kazanmam lazım diye izleyeceğim maçı. Bu bir baskı üretiyor.
Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum onlar da kazanıyor, yarışın içinde tutuyorlar kendilerini. Çok istedikleri oyunu oynamıyorlar ama 18'de 17 yapmış bir takımla rekabet etmek de kolay değil.
Galatasaray seviyeyi aldı Pluton'a kadar götürdü. Fenerbahçe de bekliyor ne zaman puan kaybedecekler diye. Bundan sonra Fenerbahçe Karagümrük maçını bekleyecek, sonra Beşiktaş deplasmanı beklenecek. Beklerken de kazanman gerekiyor. Bakalım nereye kadar devam edecek" diye konuştu.
Son olarak Galatasaray'ın şampiyonluğa inancından bahseden Kahveci, "Galatasaray'ın önü şimdi 4 şeritli otoban, önü açık. Gerçekten oynayanı sonradan gireni yönetimi taraftarı şampiyonluğa hepsi inanıyor.
Sahanın içinde oynanan oyun ve atılan goller böyle hissettirir camiayı. Galatasaray 3'ü attıktan sonra 4'ü, 4 atsa 5'i arıyor. Önemli olan bu istek ve arzu olunca istediğini alabiliyor Galatasaray." dedi.