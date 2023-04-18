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Sanchez bombası

Başarılı futbolcu, Marsilya’nın sözleşme uzatmaya yanaşmaması üzerine takım arayışlarına başladı. Bu sürpriz gelişme sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
Sanchez bombası

Galatasaray, sezon başında kadrosuna katmak için çok uğraştığı ancak Marsilya'ya kaptırdığı Alexis Sanchez'le yeniden atılıyor. Şilili futbolcu, sezon başında Fransız ekibiyle 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Footmercato yayınladığı haberde, Alexis Sanchez ile Marsilya arasında iplerin kopma noktasına geldiğini duyurdu. Oyuncu daha önce Marsilya ile sözleşme uzatmak istediğini söylese de henüz bir ilerlemenin kaydedilmediği aktarıldı.

Bundan dolayı da 34 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sanchez ise konuyla ilgili açıklamasında, "Marsilya ile sözleşme uzatmak isterim ama futbolda birçok olasılık var" dedi. Haberde; Galatasaray'ın oyuncu için yeniden devreye girdiği belirtilirken, Şilili kanat oyuncusunun öncelikli hedefinin Güney Amerika olabileceği aktarıldı. Oyuncunun geleceğiyle ilgili kısa sürede karar vermesi bekleniyor.

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