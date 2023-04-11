Galatasaray'ın dosyasında yok yok! İşte TFF'ye sorulacak sorular...

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da sular durulmuyor.
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da sular durulmuyor.
Galatasaray ile MHK arasındaki savaş büyüyor.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılılar yarın yapılacak olan Kulüpler Birliği zirvesi öncesi şikayet dosyası hazırladı.
Zirveye TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de katılacak.
Yönetim sadece hakem yönetimlerini değil, MHK atamalarını da ciddi şekilde masaya yatıracak.
Galatasaray'a göre Fenerbahçe aleyhine hata yapan hakemler sert şekilde cezalandırılıyor.
Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın maçlarında hata yapan hakemlerle ilgili farklı uygulamalara gidiliyor.
2 Şubat'ta oynanan ve 1-1 biten Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası Sarı-Lacivertli kulübün hakem kararlarına çok sert tepkisi olmuştu.
O maçın orta hakemi Ali Palabıyık 2 ayın üzerinde bir süredir maç alamıyor.
Yine aynı maçın VAR hakemi Koray Gençerler ise 2 Şubat sonrası sadece 1. Lig'de AVAR olarak görevlendirildi.
VAR hakemi Özgür Yankaya, Galatasaray-Başakşehir maçındaki kararları gündeme oturmuştu.
Yankaya 3 gün sonra Beşiktaş-Giresunspor maçında da VAR koltuğundaydı.
Özgür Yankaya son dönemde VAR koltuğunda verdiği kararlarla ülke futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.
Yine aynı karşılaşmayı yöneten Kadir Sağlam ise dün Karagümrük-Fenerbahçe maçında AVAR olarak görev yaptı.
Galatasaray'a göre MHK bu şekilde hakemlere, "Fenerbahçe'nin canını yakarsanız ceza alırsınız" mesajını yolluyor.