Haberler Galatasaray Galatasaray'ın dosyasında yok yok! İşte TFF'ye sorulacak sorular...

Galatasaray'ın dosyasında yok yok! İşte TFF'ye sorulacak sorular...

Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray, yapılacak olan Kulüpleri Birliği zirvesine yüklü miktarda dosya ile gitmeyi planlıyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katılacağı toplantıda sarı-kırmızılılar, MHK'nın yaptığı atamalar ile ilgili şikayetlerini dile getirecek. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Galatasaray'ın dosyasında yok yok! İşte TFF'ye sorulacak sorular...

Zirveye TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de katılacak.

Galatasaray'ın dosyasında yok yok! İşte TFF'ye sorulacak sorular...

Yönetim sadece hakem yönetimlerini değil, MHK atamalarını da ciddi şekilde masaya yatıracak.

Galatasaray'ın dosyasında yok yok! İşte TFF'ye sorulacak sorular...

Galatasaray'a göre Fenerbahçe aleyhine hata yapan hakemler sert şekilde cezalandırılıyor.

Galatasaray'ın dosyasında yok yok! İşte TFF'ye sorulacak sorular...

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın maçlarında hata yapan hakemlerle ilgili farklı uygulamalara gidiliyor.

Galatasaray'ın dosyasında yok yok! İşte TFF'ye sorulacak sorular...

2 Şubat'ta oynanan ve 1-1 biten Adana Demirspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası Sarı-Lacivertli kulübün hakem kararlarına çok sert tepkisi olmuştu.

Galatasaray'ın dosyasında yok yok! İşte TFF'ye sorulacak sorular...

O maçın orta hakemi Ali Palabıyık 2 ayın üzerinde bir süredir maç alamıyor.

Galatasaray'ın dosyasında yok yok! İşte TFF'ye sorulacak sorular...

Özgür Yankaya son dönemde VAR koltuğunda verdiği kararlarla ülke futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Galatasaray'ın dosyasında yok yok! İşte TFF'ye sorulacak sorular...

Yine aynı karşılaşmayı yöneten Kadir Sağlam ise dün Karagümrük-Fenerbahçe maçında AVAR olarak görev yaptı.

Galatasaray'ın dosyasında yok yok! İşte TFF'ye sorulacak sorular...

Galatasaray'a göre MHK bu şekilde hakemlere, "Fenerbahçe'nin canını yakarsanız ceza alırsınız" mesajını yolluyor.

DİĞER
Okan Karacan hakkında suç duyurusu! Ünlü sunucu Okan Karacan eski eşini canından bezdirdi "Beni mesajlarla tuzağa çekmeye çalışıyor"
Sevil Sabancı’nın dillere destan yatı rekor bedelle satıldı! Duyan inanamadı
İngilizlerin Sacha Boey aşkı!
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Florya'ya gol makinesi!
Cimbom'dan Kerem'e zam! İşte yeni maaşı
Osmaniye TOKİ arsa çekilişi canlı izle 11 Nisan
Şanlıurfa TOKİ arsa çekilişi canlı izle 11 Nisan
TOKİ Avrupa Yakası sonuçları 11 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz 01:29
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu... Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu... 01:15
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! 01:15
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 01:15
Jesus'tan hakem tepkisi! Jesus'tan hakem tepkisi! 01:15
F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! 01:15
Daha Eski
Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu 01:15
Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" 01:15
Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! 01:15
Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! 01:14
F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar 01:14
Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor 01:14