Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından söz ettiren Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom, Liverpool forması giyen yıldız futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 09:52
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

Cimbom, ligde kalan maçlarından istediği sonuçları alarak sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

29. haftada Kayserispor ile oynayacağı maçla üst üste üçüncü zaferini elde etmek isteyen Galatasaray, bir yandan gelecek sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, transferlerini bu doğrultuda yapacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

Bu sezon Icardi, Mertens, Mata, Torreira, Oliveira ve Zaniolo gibi isimleri renklerine bağlayarak dünya çapında gündem olan sarı-kırmızılılar, gelecek sezon öncesi de birçok yıldız ismi renklerine bağlamayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

Arayışlarına devam eden Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

NABY KEITA BOMBASI

Fransız basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Liverpool forması giyen yıldız futbolcu Naby Keita'yı transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ AŞAMA KAYDEDİLDİ

Haberde sarı-kırmızılıların kış transfer döneminde de Keita'yı gündemine aldığı belirtilirken, transfer görüşmelerinde önemli bir aşama kaydedildiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

BEDELSİZ GELECEK

Galatasaray, Keita ile anlaşması halinde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Gineli yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

Naby Keita bu sezon Liverpool formasıyla 13 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, gol ve asist katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

Gine Milli Takımı'nın formasını da terleten Keita, milli formayla çıktığı 50 maçta 11 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan bir bomba daha! Liverpool'un yıldızı bedavaya geliyor

Naby Keita'nın güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.

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